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土耳其跨境打擊庫德族戰士 敘北和伊拉克擊斃21人

2024/12/25 20:45
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（中央社安卡拉25日綜合外電報導）土耳其國防部今天表示，軍方在敘利亞北部和伊拉克一共擊斃21名庫德族好戰分子。

路透社報導，國防部在聲明中指出，準備發動攻擊的20名庫德工人黨（PKK）和庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）好戰分子在敘北遭到擊斃，另一名好戰分子命喪伊拉克北部。

聲明提到：「我們將有效並且堅決地繼續軍事行動。」

PKK遭到土耳其、歐洲聯盟和美國認定為恐怖組織，自從1984年對土耳其展開武裝叛亂以來，已經奪走逾4萬條人命。

作為美國支持的敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）主力的YPG被土耳其認為是PKK在敘利亞的延伸，也將其列為恐怖組織。

敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）本月稍早遭到推翻後，安卡拉一再堅持必須解散YPG，主張敘利亞未來不該讓這個組織有容身之處。

在敘利亞內戰中獲土耳其支持的派系與YPG在敘利亞東北部的戰鬥持續之際，土耳其展開上述軍事行動。

PKK活躍於多山的伊拉克北部，安卡拉經常鎖定PKK展開跨境空襲和軍事行動。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1131225

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敘利亞內戰
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