涉險渡海前往西班牙 報告：2024年逾萬移民命喪途中

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（中央社馬德里26日綜合外電報導）非政府組織「步行邊界」今天宣布，2024年至少有1萬457名移民在試圖經海路抵達西班牙期間死亡或失蹤。這個數字不僅較去年大增逾50%，也是自2007年開始統計以來最多的一次。

法新社報導，在這份涵蓋2024年1月1日至12月5日的報告中，關注移民問題的組織「步行邊界」（Caminando Fronteras，英文名稱為Walking Borders）表示，今年增加的58%罹難移民包括1538名兒童和421名婦女；平均每天有30名移民命喪途中，高於2023年的18人左右。

這份報告的統計數據來源包括「步行邊界」為船上移民設立的求助專線、失蹤移民的親屬說法以及官方救援數據等。

報告將罹難人數激增歸咎於使用老舊船隻、航線因洋流強勁變得日益危險，以及海上救援服務不足。

「步行邊界」創辦人馬勒諾（Helena Maleno）發布聲明表示，「這些數據證明救援和保護系統徹底失敗。1年內就有超過1萬400人死亡或失蹤，這個悲劇令人無法接受。」

報告指出，罹難者來自28個國家，其中大部分集中在非洲，但也有一些人來自伊拉克和巴基斯坦。

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在罹難移民中，大多數死亡案件（9757人）都發生在從非洲前往加納利群島（Canary Islands）的大西洋航線上。加納利群島已連續第2年接收破紀錄人數移民，當地距離北非海岸約有100公里。

據西班牙內政部，今年1月1日至12月15日之間，共有6萬216名移民以非正規方式入境，較去年同期增加14.5%，其中大多數（超過70%）都是從加納利群島登陸上岸。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1131226