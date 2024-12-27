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北韓士兵遭烏克蘭軍隊活捉 南韓證實傷重不治

2024/12/27 17:12（12/27 17:45 更新）
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圖為10月21日，南韓首爾車站電視播放據信是北韓士兵領取俄羅斯物資的畫面。（美聯社）
圖為10月21日，南韓首爾車站電視播放據信是北韓士兵領取俄羅斯物資的畫面。（美聯社）
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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓國家情報院今天表示，遭到烏克蘭部隊俘虜的北韓士兵已經傷重不治。國情院稍早證實，一名被派去支援俄烏戰爭的北韓士兵遭到烏克蘭部隊俘虜。

法新社報導，國情院發表聲明指出：「經盟國情報機構證實，12月26日被活捉的北韓士兵因傷勢惡化，已於不久前去世。」

北韓已派出數以千計軍人支援俄羅斯軍隊，包括在俄羅斯庫斯克州（Kursk）邊境地區。烏克蘭今年8月對當地發動跨境入侵行動。

報導指出，不清楚這名士兵遭到活捉的地點。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1131227

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南韓國家情報院證實 北韓士兵遭烏克蘭軍隊活捉
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