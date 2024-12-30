歐盟禁俄官媒Telegram帳號 莫斯科矢言報復

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）包括俄羅斯新聞社（RIA）在內的幾個俄羅斯官媒頻道，在歐盟地區的社群平台Telegram明顯遭到封鎖後，俄羅斯今天稱這種作法是「媒體審查」，不但予以抨擊還矢言報復。

法新社報導，俄新社、俄羅斯－1頻道（Rossiya-1）、電視頻道Pervy Kanal、獨立電視台NTV，以及消息報（Izvestia）與俄羅斯日報（Rossiyskaya Gazeta）的頻道，今天在法國、比利時、波蘭、希臘、荷蘭和義大利等多個國家均無法訪問。

莫斯科稱此舉為「媒體審查」，社群平台Telegram和歐盟消息人士均未對此發表評論。

俄羅斯外交部長發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「持續將資訊空間內所有不受歡迎的資訊來源進行系統性清除。」

她猛烈抨擊說：「幾乎所有歐盟國家都在持續壓制俄羅斯媒體。這些針對我們媒體的攻擊和類似行動，不能沒有回應。」

沙卡洛娃譴責這種作法如同實行「媒體審查」，「我們保留以同樣方式回應的權利」。

莫斯科2022年2月進軍烏克蘭後，歐盟與俄羅斯之間的緊張局勢升。自那時起，在俄羅斯營運的少數反對派媒體幾乎全遭關閉。

歐盟先前曾指控俄新社、消息報和俄羅斯日報等官方媒體散播政治宣傳，禁止它們在歐盟境內發行。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131230