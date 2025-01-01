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新年目標常落空？美專家：建立具體可行習慣

2025/1/1 10:12
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（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）多數人喜歡在新的一年設定新目標，但能堅持下去比例不多；美媒引述專家建議，設定新年目標時，應以具體可行、建立習慣為原則。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，根據2023年一項調查，多數美國人4個月內會放棄他們的新年目標；僅有13%的受訪者表示新年目標能堅持到4個月，只有1%能堅持到11個月以上。

報導指出，近半數美國人會設定新年目標，但哥倫比亞大學調查，大約只有25%的人會在30天之後會繼續堅持新年目標，真正完成目標的人少於10%。

報導引述專家指出，新年願望經常失敗的原因在於，日常行為當中有40%由習慣組成，但人們在制訂新年計畫的時候，經常太籠統，缺乏專注在具體的行動，未能把行為轉變為習慣。

管理與領導力諮詢公司的顧問赫爾（Justin Hale）指出，新年目標應該具體、清楚、可計算，例如「我想在新的一年多跑步」應改為「每天跑步30分鐘。」

他指出，在新的一年養成新習慣的關鍵不是毅力，而是要靠正確的計畫，想辦法把行為變成習慣。

赫爾指出，制訂太多新年目標也會導致失敗，「人們經常列出一長串想要改變的事情，最後一項都沒有達成，感覺更糟糕。」他認為，制訂目標的時候，要以當前最優先的一項為主，例如家庭一項、工作一項，不要太多。

赫爾建議可以在日常生活中建立「提示」，用來觸發行動，例如設定鬧鐘；把目標縮小為最小的可執行步驟，例如「每天跑步30分鐘」簡化為「穿上跑鞋」；記錄習慣，設定物質上或情感上的獎勵。

赫爾認為，沒有達成目標的時候，不要責備自己，「這不是你缺乏動力的問題，而是你的策略或計畫出了問題，調整你的策略或計畫，你會更容易成功。」（編輯：陳慧萍）1140101

陳慧萍
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