韓檢查境內波音737-800 代總統：若發現問題立即解決

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（中央社首爾2日綜合外電報導）濟州航空一架波音737-800客機日前在韓國務安國際機場降落時失事造成179人罹難，在空難的調查工作加緊進行之際，韓國代理總統崔相穆今天指示，針對境內營運的所有波音同型飛機進行的特別檢查一旦發現任何問題，必須立即採取行動解決。

路透社報導，崔相穆告訴中央災難安全對策本部會議，將濟州航空（Jeju Air）編號7C2216航班的座艙通話紀錄器數據還原成音訊格式的工作明天應可完成，屆時能夠提供失事航班至關重要的最後數分鐘通話資訊。

這架波音（Boeing）客機去年12月29日以機腹著陸方式降落西南部務安國際機場，在跑道上高速滑行，最終衝撞跑道盡頭混凝土牆而爆炸起火，機上175名乘客和6位機組人員中只有2人生還，這兩名倖存的空服員坐在客機機尾「緊急出口區」。

崔相穆說：「民眾非常擔心同型飛機發生事故，國土交通部和有關組織須就營運與維護、教育和訓練進行全面檢查。」

航空安全專家對於客機發生致命爆炸的原因聚焦於那堵用於支撐導航儀器的混凝土牆，他們認為它不該離跑道盡頭那麼近。

失事客機部分毀損的飛航資料紀錄器已送往美國，將與美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作進行分析。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140102