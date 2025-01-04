波蘭接任歐盟輪值主席國 聚焦歐洲安全

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（中央社記者彭維楀華沙3日專電）波蘭媒體報導，波蘭於2025年元旦正式接任歐盟輪值主席國，總理圖斯克將在未來六個月內主導歐盟議程，並以「安全，歐洲！」為主要施政方針，優先強化歐洲安全、支援烏克蘭抗俄、加強邊境管理及提升經濟競爭力。

波蘭廣播電台RMF報導，這是波蘭自2004年加入歐盟以來第二次擔任輪值主席，也是圖斯克（Donald Tusk）二度以總理身分領導歐盟理事會。波蘭從匈牙利手中接下這個職位，其親歐盟的立場與前任匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）的疏離態度形成鮮明對比。

法新社曾報導，歐洲聯盟（EU）輪值主席國雖無實權，但被視為敦促歐盟採取行動的關鍵推手。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以波蘭語表達歡迎，肯定波蘭對歐盟安全的重視。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也強調將與波蘭共同致力於建立強大的歐洲。

波蘭政府表示，在當前充滿衝突的時期，其主要目標包括：為烏克蘭提供對抗俄羅斯入侵的必要支援、強化歐盟邊境安全、打擊非法移民，並加強歐盟的防衛能力與經濟實力。圖斯克在除夕夜的內閣會議上強調：「波蘭今年必須獲勝，我們將肩負起歐洲的責任。」

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對此表示歡迎，期待在波蘭主席任內推進烏克蘭加入歐盟的談判進程。他還重申，只有透過力量，俄羅斯才能被迫進入和平。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則呼籲利用主席任期加強歐美合作，強調沒有美國的參與就無法確保歐洲安全。杜達與美國總統當選人川普（Donald Trump）關係密切，但其總統任期將於今年年中結束。（編輯：高照芬）1140104