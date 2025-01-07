中日執政黨重啟交流 自公兩黨幹事長13日訪中

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（中央社台北7日電）中共中聯部今天宣布，日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁將於13至15日率日本執政黨代表團訪中，並重啟已中斷6年的中日執政黨交流機制。

據中共中央對外聯絡部（中聯部）官網消息，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明7日宣布，應中國共產黨邀請，日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁將於13至15日率日本執政黨代表團訪中。雙方將共同舉行中日執政黨交流機制第9次會議。

據共同社、日經中文網去年報導，森山裕和西田實仁去年11月下旬分別與中共中央對外聯絡部幹部舉行會談，似乎也提及重啟交流機制。

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兩人在去年底已在探討是否訪問中國，有意舉行自2018年10月起中斷的中日執政黨交流機制，主要原因為能與中方高層溝通的執政黨議員人數減少，自民黨及公明黨希望透過重啟交流機制，恢復溝通管道。

中日執政黨交流機制作為日本自民黨、公明黨兩黨與中國共產黨定期對話的框架，於2006年召開第1次會議。中日兩國交替舉辦會議，旨在促進兩國關係穩定。中日執政黨交流機制第8次會議於2018年10月在北海道舉行。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140107