加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英國麥當勞挨告 逾700年輕勞工指控職場歧視騷擾

2025/1/8 10:44（1/8 11:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
麥當勞招牌。（圖取自Unsplash圖庫）
麥當勞招牌。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國麥當勞公司（McDonald's UK）多起職場騷擾指控2023年經媒體披露後，利戴律師事務所（Leigh Day）今天表示，有700多名年輕勞工向英國麥當勞提告。

法新社報導，利戴律師事務所代表多名現任與前任員工向這家美國速食巨擘求償，這些原告在麥當勞工作時年齡不到20歲。

利戴律師事務所在新聞稿中表示，他們的「當事人描述遭受歧視、恐同、種族主義、殘障歧視與騷擾的經歷」，並說涉及的門市超過450間。

在這些員工提告前，英國廣播公司（BBC）曾於2023年7月的調查報導中，披露受害者的證詞。

這家速食連鎖店是英國規模最大的雇主，旗下約有17萬名員工，其中許多是年輕勞工，包括青少年。

麥當勞英國暨愛爾蘭地區執行長麥克羅（Alistair Macrow）今天針對另一項有關就業權益議題前往國會作證時，有國會議員問到騷擾指控。他說，原告描述的「這些指控是令人厭惡、不可接受，且是麥當勞所不容許的」。

他又說，過去一年，有29名工作人員因涉嫌性騷擾而遭解雇。

麥克羅2023年11日就曾在國會委員會上表示，他「下定決心要根除這些行為」，公司已開設一個專家小組調查這些指控。然而，工會向同一個國會委員會表示，情況並沒有改善。

麥當勞也表示，已設置線上系統，讓公司直營與加盟門市的員工能匿名發聲。

根據利戴律師事務所聲明，一名19歲匿名員工表示：「我必須應付經理與其他工作人員的恐同言論。」他又說：「我的經理說，如果我沒有辦法應付，那我應該直接離職。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

利戴律師事務所表示，另一名年輕員工聲稱一再有人對他伸出狼爪，還有人聲稱有經理在值班時不當觸摸年輕員工。

英國麥當勞2019年也面臨騷擾指控，當時，麵包師、食品及相關行業工聯（Bakers, Food and Allied Workers Union）聲稱有超過1000名女員工淪為性騷與性虐的受害者。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140108

#英國廣播公司
#國會委員會
#法新社
#英國
延伸閱讀
工讀生疑遭性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討麥當勞工讀生疑遭主管性侵 洪申翰：雇主依法有責 不是開除加害者就沒事了麥當勞加入「反覺醒」行列 宣布放棄多元化承諾行政院霸凌通報平台上線採具名申訴 權責單位須3天內回報受理情形
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：