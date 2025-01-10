美國12月非農就業新增25.6萬人高於預期 失業率下降

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國政府今天公布，去年12月非農就業新增人數高於市場預期，顯示總統當選人川普（Donald Trump）於本月20日上任前，勞動市場依然熱絡；失業率稍微下降。

法新社報導，美國勞工部（Labor Department）表示，全美去年12月非農就業新增25萬6000人，高於11月調整後的21萬2000人和市場預期，整體失業率從4.2%略降至4.1%。

這項最新數據顯示美國勞動市場以穩健表現為2024年劃下句點，在利率位居高檔下，勞動市場仍具韌性，有助消費者持續支出。不過，川普本月稍晚重返白宮後，可能為就業市場帶來不確定性。

川普揚言上任後對進口產品加徵關稅和遣返無證移民，當中有許多人已是美國勞動力的一環，包括在農業等領域。

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根據美國勞工部，12月平均時薪月增0.3%至35.69美元，年增率則達到3.9%。

美國勞動市場的韌性和薪資持續成長，為消費力道提供支撐；消費是美國經濟的重要推手。（譯者：洪啓原）1140110