加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

卡達稱以哈停火協議障礙已克服 傳以國將釋放千名囚犯換33人質

2025/1/14 22:21（1/14 22:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列與哈瑪斯先前衝突不斷，圖為1日加薩走廊一帶升起濃煙。（路透社）
以色列與哈瑪斯先前衝突不斷，圖為1日加薩走廊一帶升起濃煙。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈14日綜合外電報導）以哈戰爭調解方卡達表示，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯間，阻礙達成停火和人質交換協議的障礙已被克服。消息人士透露，以色列將釋放約千名巴人囚犯，交換33名人質。

法新社報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）在記者會中表示：「過去幾個月裡，（以哈）雙方存在一些未能化解的根本性和重大分歧，但在過去幾週的談判中，這些問題已成功解決。我們已突破阻礙協議達成的主要障礙，來到目前的階段。」

根據美聯社，協議可分成3階段。2名與哈瑪斯（Hamas）關係密切的巴勒斯坦消息人士今天告訴法新社，在第1階段的加薩停火協議中，以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，以交換33名人質。

其中1名消息人士表示：「以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，其中包括幾名刑期較長的犯人。」1名以色列政府官員則表示，作為協議的第1個階段，「將會釋放數以百計恐怖分子」。

此外，哈瑪斯今天表示，期待在卡達首都杜哈進行的這一輪停火間接談判結束時，能達成「明確且全面的協議」。

google news透過 Google News追蹤中央社

哈瑪斯透過聲明表示，該組織已與其他巴勒斯坦派系領導人進行協商，「並向他們通報目前在杜哈進行的談判進展」。

聲明指出，協議的完成「已進入最後階段」，哈瑪斯「希望本輪談判能達成明確且全面的協議」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140114

#卡達
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#以色列
#杜哈
#哈瑪斯
#停火
#以哈戰爭
延伸閱讀
美眾院通過制裁國際刑事法院 抗議以色列總理逮捕令研究：以哈戰爭前9月死亡數 估比加薩當局統計多4成面對宿敵以色列與川普回歸 伊朗持續軍演操練數週前甫達停火協議 以色列在黎南空襲真主黨卡車
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
傳以哈談停火取得進展 將在卡達展開最後一輪磋商
106
更多編輯台推薦新聞：