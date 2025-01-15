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拜登將古巴移出資助恐怖主義國家名單 廢除交流限制
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拜登將古巴移出資助恐怖主義國家名單 廢除交流限制

2025/1/15 07:50（1/15 08:03 更新）
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圖為美國及古巴國旗。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓14日專電）白宮官員今天指出，美國總統拜登決定把古巴移出「資助恐怖主義國家」名單，這是教廷與古巴正在協議的部分內容，以促成古巴釋放多名政治犯。白宮並廢除川普首任期間實施的兩國交流限制。

一名白宮資深官員今天稍早向媒體指出，拜登（Joe Biden）決定不再認定古巴為「資助恐怖主義國家」（a state sponsor of terrorism），因為教廷正與古巴協商一項協議，古巴將釋放相當多名遭不公拘留的政治犯。

路透社報導，白宮釋出消息數小時後，古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，古巴政府與梵蒂岡會談，並將陸續釋放553名囚犯。

古巴總統狄亞士─卡奈。（路透社）
古巴總統狄亞士─卡奈。（路透社）

根據美國國務院的資料，美國將古巴、北韓、伊朗、敘利亞列為「資助恐怖主義國家」。古巴是在2021年1月12日被列入，當時是美國總統當選人川普（Donald Trump）第一任期（2017至2021年）即將卸任前。

白宮官員今天指出，經過評估，沒有資訊顯示古巴有資助恐怖主義的行為。

被美國認定為資助恐怖主義國家，代表美國可不對其提供援助、禁止出口或銷售武器、實施金融制裁，也可制裁與這些國家有貿易往來的個人或國家。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天指出，白宮已經通知國會，將古巴移出「資助恐怖主義國家」名單，也同時通知國會，赫姆斯柏頓法案（Helms-Burton Act）第3條將暫停適用6個月。白宮並撤銷2017年「關於古巴政策的國家安全總統備忘錄第5號」規範美國與古巴交流的多項限制。

根據赫姆斯柏頓法案第3條，古巴裔美國人若有財產在1959年古巴革命後被徵收，得以向美國法院對該財產的現行持有者提告。

該條文爭議性高，美國法院的判決雖無法在古巴執行，仍可能讓外資對古巴投資卻步，自1996年通過後，均遭行政部門擱置，直到2019年川普任內才實施。

「關於古巴政策的國家安全總統備忘錄」第5號也是在川普第一任頒布，包含一系列限制美國與古巴經濟、旅遊往來的措施、貿易禁運等強硬政策。這個備忘錄大幅逆轉川普前任總統歐巴馬（Barack Obama）推動兩國關係正常化的措施。

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尚皮耶指出，教宗與許多拉丁美洲的領袖建議拜登採取這些做法，以利增進古巴的人權。「我們採取這些措施，是為了感謝天主教廷努力促使古巴採取建設性行動，以恢復其公民的自由，並創造改善古巴人民生活條件的環境。」

拜登11日與教宗方濟各（Pope Francis）以電話通話，拜登授予教宗總統自由勳章特別獎（Presidential Medal of Freedom with Distinction）。白宮官員指出，教宗在電話中向拜登表達，他對於對話的進展深具信心。（編輯：陳慧萍）1140115

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