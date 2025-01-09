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學者：川普2.0外交著重拉美 應對移民、毒品與中國

2025/1/9 11:03
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（中央社記者石秀娟華盛頓8日專電）美國總統當選人川普即將就職，美國學者伯格今天分析，拉丁美洲將是川普2.0關注的焦點，拉美的發展與川普遏止移民、遏止毒品流入美國、反制中國在該區域逐漸擴張的影響力息息相關。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）美洲計畫主任伯格（Ryan C. Berg）今天在外交政策（Foreign Policy）撰文指出，包括內定為國務卿的古巴移民之子盧比歐（Marco Rubio）在內，川普新政府將有許多拉美專家。

盧比歐如獲參議院同意，將成為第一位拉丁裔國務卿。伯格也說，內定為副國務卿的藍道（Christopher Landau）是前駐墨西哥大使；獲提名為國安顧問的瓦爾茲（Mike Waltz）當眾議員時，經常關注委內瑞拉與墨西哥；將出任拉美特使的克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）曾在國安會負責西半球事務。

伯格也說，川普已經提名多名駐拉美國家的大使，這是個重要訊號。這些國家中，很多已多年沒有駐美大使。這麼多關鍵外交職位由拉美專家主導，這是前所未見的，過去歷任政府的國安團隊，大多由歐洲或亞洲專家組成。

伯格指出，數十年來，拉美在美國全球戰略的地位較低，不受關注，被形容為美國對拉美的「良性忽視」（benign neglect），中國及其他較小的強權對手利用機會，擴張他們在拉美的影響力，而且幾乎沒有遭到美國的反制。

他說，川普上一任內即加強關注拉美，後來爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而受影響。川普將展開第2任期，透過這些人事安排，確保加強推動對拉美的政策，以實現遏止移民、遏止毒品流入美國，反制中國影響力的目標。

伯格指出，川普需要墨西哥等國合作，控制試圖進入美國的無證移民潮、接收被美國遣返的移民、打擊毒品走私等；也必須面對古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等獨裁政權帶來的挑戰，他們不僅把前往美國的大量移民當作向美國施壓的外交手段，同時也是中國、俄羅斯擴張其在拉美勢力的據點。

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他說，拜登（Joe Biden）政府2023年底啟動「美洲經濟繁榮夥伴關係架構」（Americas Partnership for Economic Prosperity），旨在深化與拉美的經濟關係，但進度緩慢。川普政府應迅速啟動幫助拉美擺脫中等收入陷阱、加強拉美在全球供應鏈角色的計畫，讓他們有與中國合作之外的選擇。

伯格說，中國在2022年已成為拉美的第2大貿易夥伴。自2018年來，已有22國加入中國的「一帶一路」倡議，中國在敏感的軍民雙用途領域，如太空基礎設施、深水港建設和電信領域，都已與拉美國家建立投資夥伴關係。（編輯：周永捷）1140109

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