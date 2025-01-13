加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
克羅埃西亞大選決選 出口民調：現任總統壓倒性勝出
首頁 / 國際
川普關稅政策
新聞專題
川普關稅政策1/3
首頁 / 國際

華爾街日報：川普幕僚曾撰文建議向盟友徵高關稅

2025/1/13 07:28（1/13 07:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約12日專電）美國下任總統川普的關稅政策是全球焦點，「華爾街日報」引述下任白宮經濟顧問委員會主席米蘭早先發表的報告，他支持美國向協防盟邦徵收保護傘高關稅，還建議簽署類似「廣場協議」的「海湖俱樂部協議」，以降低美元幣值。

全球觀望川普（Donald Trump）將提出的美國新關稅政策可能動向，對中國、加拿大與墨西哥稅率是否如選後所言提高？美國製造業是否會因高關稅轉往國內設廠？受影響國家如以牙還牙高稅率回應，是否升高緊張？全球經濟是否會如關稅戰歷史經驗趨向衰退？都是未知數。

華盛頓郵報（Washington Post）曾報導，川普幕僚已評估縮減關稅開徵清單並聚焦特定關鍵產業，這有異於選前承諾，川普發文指報導為假新聞。不過川普就職後如何實踐選前說法，仍是報導焦點。

華爾街日報（Wall Street Journal）12日引述獲提名任白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席的米蘭（Stephen Miran），擔任哈德遜灣資本（Hudson Bay Capital）資深研究員，於去年11月發表的「重塑全球經貿體系的使用者手冊」報告，當中的分析值得關注。

米蘭認為，美國平均進口關稅若為20%甚至高至50%還是會獲益，當前的平均稅率為2%。關稅是一項工具，國際間若透過干預來弱化美元時，可用以處理長期緊張局勢；美國支持他國經濟與軍事導致美元被高估，貿易逆差擴大及美國工業基礎空洞化。

他寫道，開徵關稅與調整強勢美元，在未來數10年將超越任何政策並發生廣泛影響，根本上改變國際經貿與金融體系。

41歲的米蘭為保守派智庫曼哈頓政策研究中心（Manhattan Institute）研究員，擁有哈佛大學經濟學博士學位。華爾街日報指出，他在獲任命前於智庫發表的報告並非政策建議，也不是川普本人的看法，不過可以藉此瞭解未來政策可能如何執行。

米蘭認同經濟學的「最佳關稅」（Optimal Tariff）理論，「壟斷買方」擁有議價力量，如果開徵關稅，出口者可能自行吸收，市場價格不會有變化，消費者即使多花一點，關稅效應也可抵消成本增加。

至於20%甚至高至50%的關稅還是會獲益的說法，來自麻省理工學院學者柯斯提納特（Arnaud Costinot）與加州大學柏克萊分校學者羅德里格茲－克萊爾（Andrés Rodríguez-Clare）的研究。不過柯斯提納特曾指出，以川普首任期對中國開徵關稅來看，多由美國進口商吸收了關稅成本。

面對他國可能提出報復性關稅，米蘭認為川普政府可宣布降低對這些國家的聯合防衛義務；換句話說，日本、韓國及北約（NATO）成員國若因此對美提出相應高關稅，美國可能不進行協防。不過報導指出，主要對美貿易逆差國家如中國、墨西哥及越南，都不在美國的保護傘下。

由於川普不承諾對盟國加拿大與丹麥不進行經濟與軍事脅迫，國際間憂心，俄羅斯與中國對鄰國也採相同態度，川普上任後的新關稅對象成為焦點。

google news透過 Google News追蹤中央社

報告還建議，美國可效法1985年與日本、英國、法國及西德簽署的「廣場協議」（Plaza Accord），與盟國簽署「海湖俱樂部協議」（Mar-a-Lago Accord），以降低美元幣值，促進工業與出口。「廣場協議」上世紀末生效後，日圓升值與資產泡沫化，日本經濟長期停滯。

他認為，經過幾輪關稅增加後，美國貿易夥伴如歐洲與中國較能接受簽署貨幣協議，以換取降低懲罰性關稅，至於美國的國債可向買主徵收「使用費」。（編輯：陳承功）1140113

延伸閱讀
CNN：川普擬宣布國家經濟緊急狀態 為徵收關稅鋪路彭博：因應川普恐打貿易戰 加拿大正在謀劃關稅報復川普威脅丹麥：不賣格陵蘭將面對高額關稅美學者：川普在關稅戰中握有一手好牌川普重返白宮 台廠布局「中國加一」分散製造風險
川普
川普第2任期美將占上風？ 美學者：中國不示弱但韜光養晦無差別傷人事件 中共新時代楓橋經驗成效有限
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
彭博：因應川普恐打貿易戰 加拿大正在謀劃關稅報復
27
更多編輯台推薦新聞：