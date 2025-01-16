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海平面上升 拉丁美洲和加勒比海4100萬人身處風險

2025/1/16 07:16
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市15日專電）聯合國旗下組織調查，由於海平面上升，拉丁美洲和加勒比沿海地區受到嚴重的威脅，尤其是巴西和墨西哥，人民生命財產安全受衝擊影響人數最多。

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（ECLAC），近日發布「低海拔沿海地區人口與醫院海平面暴露評估」的最新研究，在整個拉丁美洲及加勒比海地區，有4100萬人居住在容易面臨下沉、洪水、土地侵蝕流失及鹽水入侵影響的沿海地區。

其中，巴西是受影響最嚴重的國家，有1500萬人生活在風險地區，其次是墨西哥，超過650萬居民面臨風險。

研究中指出，靠近海岸而且海拔高度低於10公尺的沿海地區面臨最大風險。這些地區受海平面上升以及氣候變遷影響最為密切，而且對當地經濟、居民健康以及居住安全產生衝擊。

至於在中美洲地區，超過174萬中美洲人民，也因為海平面上升而處於風險之中，宏都拉斯和巴拿馬受影響的人口最多。宏都拉斯有近42萬的居民生活在海拔低於10公尺的沿海地區，至於巴拿馬則有38萬人。我國友邦瓜地馬拉有24萬人民可能面臨因為海平面上升，不得不被迫遷離而失去財產的威脅中。

其次包括尼加拉瓜、哥斯大黎加以及薩爾瓦多，平均每個國家也有近20萬人生活在危險地區中。

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此外，研究也分析，中美洲至少有46家醫院，位於容易受到洪水和災害影響的脆弱地區，導致醫院的實體建築設施和提供基礎醫療的能力，在災害發生時可能自身難保。其中巴拿馬受影響最為嚴重，有19個醫療中心處於風險中。

研究預測，如果在沒有採取任何防範措施，以扭轉當前危機的情況下，預計冰層融化的速度，將導致海平面在下個世紀上升超過1公尺，足以造成更嚴重的災害。（編輯：陳承功）1140116

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