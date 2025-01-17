法總理白胡政府挺過不信任投票 仍面臨預算考驗

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國新任總理白胡（Francois Bayrou）的少數政府今天通過首次考驗，由於中間偏左的社會黨（Socialist Party）不支持極左翼提出的動議，白胡得以在不信任投票中倖存下來。

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所屬的極右翼政黨國民聯盟（National Rally）此前也表明不支持這項動議。

路透社報導，這個結果意味總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府將繼續奮戰。但白胡政府仍很脆弱，在通過2025年預算案方面依然面臨艱苦拉鋸，這正是導致前總理巴尼耶（Michel Barnier）下台的原因。

法國國會今天表決，131名議員投票支持這項動議，距離通過此案所需的288票還很遙遠。

法國國民議會（National Assembly）議長布勞恩－皮維（Yael Braun-Pivet）宣布：「未達法定多數，這項動議沒有通過。」

社會黨領袖弗和（Olivier Faure）在國民議會辯論展開時告訴白胡：「我們（今天）不會審查你們。」

法國去年先後有4位總理在任，政治不穩定局面已擾亂市場。

弗和曾表示，白胡矢言重啟退休金改革談判是不夠的，若白胡未對社會黨的要求做出明確回應，社會黨將支持不信任投票。

為了爭取社會黨支持，白胡致函詳述一系列讓步措施，包括取消刪減國家醫療補償金；增加醫院支出，超過先前編列的預算；並取消裁減4000名教師的計畫等。

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白胡也同意維持巴尼耶先前做出的讓步措施，包括暫不調漲電力稅，並隨通貨膨脹提高所有補助金，將花費36億歐元（約新台幣1222億元）。

白胡也承諾繼續推進巴尼耶規劃的一系列增稅措施，主要針對富人和大企業，規模約達210億歐元。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140117