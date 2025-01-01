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馬克宏新年談話露悔意 暗示以公投打破政治僵局

2025/1/1 10:43（1/1 11:22 更新）
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法國總統馬克宏。（路透社）
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（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天罕見展露懊悔，說自己2024年6月提前選舉的決定帶來更多政治不穩定，還說將要求選民於2025年替國家「決定若干關鍵議題」，似在提議以公投來打破國會僵局。

綜合路透社和法新社報導，對馬克宏（Emmanuel Macron）來說，2024年是紛亂不休的一年。他於年中跌破全國眼鏡宣布解散國會、提前改選，而這場政治豪賭讓他吃足苦頭：大選結果造就了無任何黨派過半的懸峙國會（hung parliament），並讓極右派議員人數大增，削弱了馬克宏自身權勢。

結果，法國不僅未能在2024年底截止日期之前通過2025年預算案，馬克宏還不得不在2024年12月任命他一年之內的第4位總理、中間派老將白胡（Francois Bayrou）。

馬克宏今天在新年慶祝活動之前的電視演說中表示：「頭腦清醒、態度謙虛之下，迫使（我）體認到，現階段而言，這個（提前改選）決定帶來的不穩多於和平，我完全承認這一點。」

他進一步說：「解散國會在議會中造成的分歧，多過於為法國人民帶來的解決方案。」這是馬克宏自大選以來最明確的道歉。

馬克宏也敞開了2025年舉行公投的大門，但沒有明確說出「公投」兩個字。

他在電視轉播的新年談話中告訴民眾說：「今天的抉擇，將左右未來1/4世紀的希望、榮景以及和平，這就是為什麼在2025年，我們將繼續做出選擇，而我將要求各位來替若干議題做出決定。」

法國憲法賦予總統發起全民公投的權力。

在國際議題方面，鑒於歐洲聯盟（EU）面臨著美國總統當選人川普的關稅威脅，馬克宏表示，歐盟在國際貿易領域上不該再「天真」下去。

他說：「我們必須對其他國家訂定的貿易規則說不，反正我們是唯一仍遵守規則的一方。對所有讓我們更依賴他人的事項說不，對取捨說不，對不替未來打算說不。」

但他敦促民眾回顧2024年全球慶祝的盛事，包括巴黎奧運以及巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）於2019年毀滅性大火後重新開放。

馬克宏說，法國民眾這一年來持續展現出「團結、堅定和同舟共濟」的精神。

他說：「攜手同心下，我們證明了法國精神裡沒有『不可能』三個字…讓我們繼續維持最好的一面。」

他也警告，在未來的一年，法國必須「更加強大、更加獨立地面對世界的紛紛擾擾」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140101

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