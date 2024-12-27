法媒：2024法國最糟一年 奧運榮光因憲政混亂蒙塵

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）雖然法國今年順利主辦巴黎奧運，獲極高評價，然而一年換4位總理、經濟放緩和社會動盪，使得奧運在法國人心中也因憲政混亂而蒙塵，法國評論更形容，2024年是第五共和最糟糕年分之一。

2023年12月31日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的新年新希望，是2024年將會是「充滿決心、效率與成果的一年」。

儘管巴黎奧運的圓滿榮光及巴黎聖母院的盛大重啟，作為全球性盛事，都讓法國極為風光，也讓馬克宏贏了面子。然而如今法國政局混亂、經濟成長放緩、財政赤字也將占經濟產值的6%，高於預估的5%，因此不少觀察家批評，在這2大門面背後，法國實則一片狼藉。

世界報（Le Monde）在24日的評論中表示，「2024年是『可怕的一年』（annus horribilis），毫無疑問是法國第五共和最糟糕之一」。

文章指出，這一年內法國換了4位總理，此現象是1934年以來首次；政府好幾週內只能限於處理「日常事務」、農業法案與臨終法案在內的法案塞車。更重要的，來年將至，2025年預算法案卻竟因國會亂局而遲遲未能通過，令各界憂心。

「缺乏（國會）多數，這個國家已經無上限，且動彈不得。儘管總統府23日才剛宣布由具有經驗政治人物組成新政府，但狀況卻不比上任3個月就被推翻的（前總理）巴尼耶（Michel Barnier）好多少」。

法國公眾意見機構（IFOP）17日公布一份最新民調，請問法國民眾2024年最印象深刻的事件。

其中首位，便是馬克宏毫無預警解散國會，並於6月30日及7月7日舉行兩輪國會選舉，近每2人中，就有1人（45%）認為這起政壇地震是2024年最重要事件。

IFOP主任達比（Frédéric Dabi）分析，從民調可看出，法國民眾是相當關注政治的。接著，才是2024巴黎奧運與帕運，有38%受訪者認為這是年度最重大事件。

政治所引發的社會動盪造成許多後果，8個雇主組織與工會中有7個24日簽署公開信，要求政府與政治重拾「穩定、可見度與平靜」。新聞稿寫道：「國家的不穩定已經帶來嚴重社會後果，導致經濟危機的風險。」

連署人指出，投資案已被凍結、聘僱案也重新考慮、大小企業負債狀況增加，已達很久未見的程度，「因不穩定而產生風險，對此向你們發出警告是我們的責任」。

這些雇主與工會要求政治人物透過對話、集體協商與建立妥協，以達成共同決策，找到具體解方。

自馬克宏2017年上任以來，經歷數次國會解散與倒閣風險，國家深陷憲政混亂。世界報評論認為，如今的憲政危機來自三方削弱：總統職權、國會職權與總理職權。

評論指出，總統常因單方面的決策而被要求下台；國會因勢力三分而面臨癱瘓；總理則因倒閣威脅而舉步維艱。

鄰國也有同樣評論。德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）18日在一篇名為「第五共和的痛苦」的文章中寫道：「法國發現自己陷入了一場正在動搖第五共和國基礎的危機。」

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「堅實的公共財政、政治穩定及散播到前殖民帝國的影響力：這是共和國創始人戴高樂的遺澤。戴高樂去世後第一位誕生的總統，揮霍光了這份遺澤的最後留存，不可不謂悲劇」，德國評論觀察。

儘管法國深陷政治、制度和預算僵局，還是有人看到一絲希望。歷史學家布夏宏（Patrick Boucheron）就說：「今年真正讓我震驚的，是屹立不搖的社會責任，以及他們與持續墮落的媒體制度與政治人物之間的差異。」他期待，法國應正要走向「有組織的公民社會」。（編輯：張芷瑄）1131227

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