法國新內閣延攬2位前總理 防長外長留任

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天晚間宣布新政府內閣名單，總理白胡（Francois Bayrou）領導的團隊將致力讓這個歐盟第2大經濟體擺脫政治危機。

法新社報導，中間派的白胡是馬克宏今年內任命的第4位總理。馬克宏今天宣布新閣名單，延攬前總理柏納（Elisabeth Borne）出任教育部長。柏納是法國史上第2位女性總理，今年初辭去總理職務。

另一位前總理瓦爾斯（Manuel Valls）擔任海外領地部長；前內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則成為司法部長。

總統府表示，國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）和外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）均留任。

現年38歲的勒克努政治嗅覺敏銳，自馬克宏2017年當選總統以來就一直是閣員。

曾矢言打擊非法移民的保守派內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）和右翼文化部長達提（Rachida Dati）也都留任。

提交明年預算計畫的艱鉅任務落在隆巴德（Eric Lombard）身上，這位66歲的公營法國存託銀行（Caisse des Depots）執行長獲任經濟財政部長。

白胡在社群媒體X上說：「我對我們今晚呈現的團隊深以為榮。」他還說他的「經驗豐富」政府將致力「重建信任」。

兩位前總理入閣顯示馬克宏希望建立一個將能穩定政局的重量級政府，而不是重演前總理巴尼耶（Michel Barnier）被倒閣的命運，巴尼耶在撙節預算僵局後因不信任投票而被迫下台。

白胡原本希望引入左翼、右翼和中間派的人物，以保護他的政府免受可能的譴責，但他的35人團隊中不包括左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）任何代表。新人民陣線在今年夏天提前國會大選贏得最多席次。

左翼政治人物對此非常不滿。社會黨（PS）第一書記弗和（Olivier Faure）在X平台上說：「這不叫政府，這叫挑釁。極右派等於是球員兼裁判。」

總統府表示，馬克宏將於1月3日召集白胡的團隊舉行第一次內閣會議。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131224