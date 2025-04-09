法國會通過法案 限制海外領土馬約特島出生公民權

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）法國國會今天通過法案，限制在其印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）誕生的兒童的出生公民權。

法新社報導，這項由右翼提出的法案不會影響法國其他地區的「屬地主義」（jus soli）規範。

但左翼批評者抨擊，這項法案是向反移民極右翼讓步，也擔心這會為全國性限制措施鋪路。

現行法律規定，父母是外國人但在法國出生的孩子，只要在法國居住一定時間，13歲起可申請法國國籍。

然而，由於來自較貧窮鄰近島國葛摩聯邦（Comoros）的移民為尋求更好的生活，以非正規方式大量湧入馬約特島，2018年以來當地面臨更複雜狀況。

到目前為止，在馬約特島出生的孩子，誕生時雙親之一必須已在當地合法居住至少3個月，才能申請法國國籍。

新法案將規定，雙親都得在馬約特島合法居住至少1年，孩子才能申請法國國籍，單親家庭除外。

根據法國國家統計局數據，馬約特島約有32萬居民；2019年研究發現，馬約特島有一半人口是外國人，其中1/3是在當地出生。

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今年2月，法國總理白胡（Francois Bayrou）因發表有關移民「湧入」法國的言論引發爭議後，呼籲全國就移民問題以及身為法國人的意義展開辯論。

右翼司法部長達馬南（Gerald Darmanin）曾表示應該透過修憲，取消馬約特島的出生公民權。（譯者：鄭詩韻/核稿：洪培英）1140409