法國新總理白胡任務艱鉅 求各方和解避免政府停擺

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）法國新總理終於出爐，為73歲的中間派領袖白胡。他在今天交接致詞中強調「和解」的重要性，並期許自己追隨法王亨利四世腳步。白胡將面對組閣及通過明年預算案的艱鉅任務，以避免政府停擺。

法國總統府13日宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）任命各方共識人選的中間派領袖白胡（Francois Bayrou）為新任總理，賦予他帶領法國擺脫長達數月政治危機的艱鉅任務。

巴尼耶垮台後，馬克宏花了9天時間與各政黨領袖會面，在超出承諾的期限後，終於任命了新總理。歹戲拖棚，被反對黨極左派不屈法國（LFI）重量級人士班巴爾（Manuel Bompard）批評為「可悲的戲碼」。

法國國會4日通過總理巴尼耶（Michel Barnier）的不信任動議，內閣因撙節預算案遭杯葛而垮台。巴尼耶僅任職3個月就下台，為法國最短命總理，導致法國政壇再次陷入危機。

與執政黨結盟的民主運動黨（MoDem）主席白胡被任命接棒，成為馬克宏任期內第6位總理，更是法國今年的第4位總理，為法國史上前所未見，顯示法國內政的動盪以及國會的分裂程度，政治危機一再上演。

13日法國時間下午5時，巴尼耶與白胡舉行交接儀式。白胡上任的第一個挑戰，便是籌組能獲分裂國會滿意的新政府。

接下來的緊急任務，則是研議2025年預算案並爭取國會通過，其中社會安全預算法案更將影響「政府存續」。年關將近，明年預算卻一條都沒通過，公共預算與審計部長聖馬旦（Laurent Saint-Martin）甚至公開表示，擔憂國家「停擺」。

白胡在交接儀式致詞中強調，「所有人都理解任務的艱難，也都認為有一條能團結而非分化的道路。我想和解是必要的」。

他在演說中提及今天恰逢法王亨利四世誕辰週年，亨利四世出生西南部城市包市（Pau），白胡則正是包市市長。16世紀宗教戰爭四起，亨利四世努力尋求新舊教間的和解與妥協，被後世稱為「和解之王」，白胡期許自己追隨其腳步。

然而，倒閣的威脅如影隨形，白胡還沒坐穩總理之位，不信任動議的可能性立刻蠢蠢欲動。主導國會最大陣營新人民陣線（NFP）的不屈法國揚言，將對所有並非來自新人民陣線的總理祭出不信任動議，包括白胡。

極右派國民聯盟（RN）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）則在新總理人選出爐後表示，「基本上不會參與動議」。不過該黨精神領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也批評，白胡出線只是「馬克宏主義的延伸」，「只會走向死路」。

左翼的社會黨（PS）與生態綠黨（EELV）都表示目前願意支持內閣，前提是白胡不得動用憲法第49.3條。終極武器第49.3條讓法案不需經議員投票，得以強制通過；動用第49.3條後，反對黨有權於24小時內對內閣提出不信任動議，若通過則倒閣成功、法案撤銷。

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傳統右派共和黨（LR）則說願意在有條件的情況下支持總理，並依照法案進行調整，但與白胡合作將比與巴尼耶容易。

白胡為政壇老將，30歲由教師轉戰地方政壇，一路向上，並於2002、2007與2012年三度問鼎總統大位，雖然人氣不差，卻從未進入第二輪選戰。2007年他創立民主運動黨，以中間派自居。2017年他深思後放棄四度競選，將選票讓給同樣主打中間派的馬克宏。（編輯：張芷瑄）1131214