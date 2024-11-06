法國將派航空母艦打擊群 部署至印太區強化盟友協作

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）海軍新聞報導，據消息人士透露，阿基坦級歐洲多功能巡防艦在印太地區7個月的任務剛結束，法國本月預計再派遣航空母艦打擊群至該區部署，主要任務包括強化與盟友間的協同作戰能力與科技運用。

海軍新聞（Naval News）1日報導，有消息人士在重要智庫法國國際關係研究所（IFRI）舉辦的研討會上指出，法國海軍預計於11月派遣航空母艦打擊群（Carrier Strike Group，CSG），至印太地區執行關鍵的長程部署，名為「克里蒙梭25」（Clemenceau 25）任務。

阿基坦級歐洲多功能巡防艦（FREMM）「布列塔尼號」（Bretagne）近日才剛結束在印太的7個月部署回到法國，法國海軍就準備再度派遣船艦前往該區。

海軍新聞指出，部署還在計畫，但預計派出核子動力航空母艦，也是法國現役唯一航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）遠赴印太地區進行長達數個月的任務。規劃航經東地中海、紅海、印度洋，最遠可能至太平洋海域。

根據海軍新聞得到的消息，航空母艦打擊群將會在日本和菲律賓進行歷史性的首次停靠。

此次派遣的組成仍未知，但智庫研討會上，與會人士表示預計將有地平線級防空驅逐艦、阿基坦級巡防艦、防空護衛艦、核子動力攻擊潛艦、後勤支援艦、羅亞爾級離岸支援艦等。

航空方面預計將包含2架E-2鷹眼空中預警機、24架飆風與4架直升機。估計共有約3000名水手、海軍飛行員集結，陣仗浩大。

法國國際關係研究所研討會上一位不願具名的資深官員表示，「航母剛好今年有空窗，所以準備工作正逐漸完成」。據信戴高樂航母距離接下來的技術檢修還有兩年時間可執行任務。出發時間預計為11月，但世界局勢等因素都可能影響時程。

克里蒙梭25的演習與任務仍待確認，但主軸將是發展與法國盟友間的協同作戰能力，包括預計與印度海軍共同訓練。據軍方透露，甚至可能集結數個在印太區域活躍的航空母艦打擊群。

另一位海軍軍官表示，法國海軍願意在務實範圍內盡可能到最遠的地方訓練。「長時間在印太地區投入世界頂尖的資產，展示法國在該區正變得有可信度，也正在成為一個願意貢獻的太平洋國家」。

克里蒙梭25任務相當具挑戰性，包括航經東地中海和紅海的許多熱點。長時間與長距離航行對於後勤補給與海上自主性也是另一大問題，航空母艦打擊群的後勤困難度將比之前歐洲多功能巡防艦高出10倍。

但新的後勤支援艦Jacques Chevallier將能派上用場，如在航行或停泊時重新裝載飛彈，或為潛水艇補給彈藥，都讓航空母艦打擊群的戰力比上一代多了一倍。

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法國也將依賴各地的後勤支援點，包括盟友的基地與港口，這都同時能強化與盟友之間的協作能力。除平常夥伴外，最近與菲律賓展開的外交防禦任務，也是邁向在這競爭激烈地區打造永久支援基地的第一個里程碑。

此外，在海上協調、通信與指揮的能力與技術更是重要挑戰。海軍新聞因此表示，克里蒙梭25任務將成為實驗室，並展示法國海軍運用新科技的能力。一位軍方成員指出，將會透過任務實驗許多有趣的新計畫，包括強化在海上經由衛星處理並分享數據的技術。（編輯：陳承功）1131106