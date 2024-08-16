彭博：為抗衡中國 北約加強西太平洋海軍部署

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）正對西太平洋更多地點派出軍艦，強化其軍事存在。值北約在此區域影響力日增而令中國引以為憂之際，此舉有加劇與北京緊張局勢的風險。

彭博（Bloomberg News）報導，加入此一部署的最新成員是義大利航空母艦「卡富爾號」（ITS Cavour），這也是義大利首度對太平洋部署航艦。

卡富爾號和義大利一艘巡防艦最近與美國航艦林肯號（USS Abraham Lincoln）在關島附近展開演習，隔天從卡富爾號升空的F-35匿蹤戰機、獵鷹II式攻擊機（AV-8B Harrier II）則進行擊落空中目標的訓練。

卡富爾號航艦打擊群指揮官恰皮納（Giancarlo Ciappina）說：「最重要的是，這是在展示我們有能力在任何地方投射軍力。」

幾乎沒有安全分析師預期，歐洲國家海軍會在任何太平洋衝突扮演第一線角色。

但是他們在這個區域進行部署的頻率日增，正在打亂中國盤算。北京加快軍事活動節奏，包括派戰機和轟炸機靠近台灣，並在南海與菲律賓發生衝突。

值此危機有一觸即發態勢之際，歐洲國家海軍可能透過諸如為美國軍機提供額外平台、提升潛艦獵殺攻擊能力，或者協助進行補給任務等方式增援美軍。

北約成員國受到集體防衛機制保護，但這只適用於在歐洲和北美受到攻擊的情況，因此他們的防禦互助在印太區域並無法律約束力。

英國航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）及其打擊群預定明年航抵太平洋，法國也表示將出動「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航艦打擊群。

其他計劃派遣軍艦赴印太區域的北約成員國，還包括德國和荷蘭。

北約各國軍隊使用標準化裝備和戰術，讓他們得以共同密切合作，即軍事術語所謂的「協同作戰能力」（interoperability）。

高階官員表示，他們目標是在太平洋推動更進一步合作，以及能在美國和其他盟邦的海軍戰鬥群進行輪替。

德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）近日受訪時說：「我認為，未來我們得越來越常來（印太區域），來到我們不再談協同作戰能力，而是談互換性（interchangeability）的地步。」

2022年北約首度在戰略概念提及中國，並指北京挑戰北約的「利益、安全和價值」。北約過去就對抗中國抱持疑慮，但這個組織今年稱中國是俄羅斯全面入侵烏克蘭的「決定性推動者」後，雙方緊張關係升級。（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1130816