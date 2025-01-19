捷克安全情報局：俄羅斯假訊息將威脅國會選舉

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（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）捷克國會大選預計將在今年秋天舉行。談到外國勢力干預捷克選舉，捷克安全情報局局長庫戴爾卡警告，俄羅斯的干預是「非常真實的威脅」，就如同俄國干預羅馬尼亞與摩爾多瓦大選，捷克也是俄國欲策劃顛覆性活動的目標。

根據布拉格國際廣播電台報導，假訊息平台正蓄勢待發，目標是干擾捷克今年秋天的國會選舉。

捷克安全情報局（BIS）局長庫戴爾卡（Michal Koudelka）在一場關於外國干預國內選舉的國會研討會上發出警告，指俄羅斯干預是「非常真實的威脅」。

報導指出，談到外國對民主選舉過程的威脅，不僅在捷克，放眼全球，俄羅斯無疑是主要的勢力。

庫戴爾卡舉出其他國家受干預的例子。「毫無疑問，就像羅馬尼亞和摩爾多瓦一樣，捷克也是俄羅斯國家機構策劃進行顛覆性、情報性、訊息性和網路行動的主要目標之一。」

庫戴爾卡提到，2023年1月捷克總統選舉期間的一個案例，當時出現一段偽造的影片，內容是時任總統候選人帕維爾（Petr Pavel）聲稱「要將捷克捲入烏克蘭戰爭。」這段影片最終需由帕維爾親自澄清。

證據顯示，這段影片的散播直接來自俄羅斯聯邦的某個單位。庫戴爾卡說：「俄羅斯在這起總統選舉案例的干預是毫無置疑的。」

儘管在捷克接觸假訊息的人數相對少，但庫戴爾卡警告說，人工智慧等新技術可能在選舉期間擴大假訊息的傳播範圍。

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此外，庫戴爾卡強調，捷克安全情報局不會干預國內的政治競爭。「我們僅專注於外國勢力針對捷克安全利益的活動。我們絕不會介入任何形式的正常政治競爭，無論競爭有多激烈。」

報導指出，隨著捷克準備迎接國會選舉，從其他國家應對外國勢力干預的經驗可見，保持警惕至關重要。庫戴爾卡呼籲政策制定者和公眾認識到這些風險，並主動採取措施確保選舉過程的公正與完整。（編輯：唐佩君）1140119