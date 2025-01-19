加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普考慮祭行政命令 TikTok禁令暫緩90天執行
首頁 / 國際

捷克安全情報局：俄羅斯假訊息將威脅國會選舉

2025/1/19 08:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）捷克國會大選預計將在今年秋天舉行。談到外國勢力干預捷克選舉，捷克安全情報局局長庫戴爾卡警告，俄羅斯的干預是「非常真實的威脅」，就如同俄國干預羅馬尼亞與摩爾多瓦大選，捷克也是俄國欲策劃顛覆性活動的目標。

根據布拉格國際廣播電台報導，假訊息平台正蓄勢待發，目標是干擾捷克今年秋天的國會選舉。

捷克安全情報局（BIS）局長庫戴爾卡（Michal Koudelka）在一場關於外國干預國內選舉的國會研討會上發出警告，指俄羅斯干預是「非常真實的威脅」。

報導指出，談到外國對民主選舉過程的威脅，不僅在捷克，放眼全球，俄羅斯無疑是主要的勢力。

庫戴爾卡舉出其他國家受干預的例子。「毫無疑問，就像羅馬尼亞和摩爾多瓦一樣，捷克也是俄羅斯國家機構策劃進行顛覆性、情報性、訊息性和網路行動的主要目標之一。」

庫戴爾卡提到，2023年1月捷克總統選舉期間的一個案例，當時出現一段偽造的影片，內容是時任總統候選人帕維爾（Petr Pavel）聲稱「要將捷克捲入烏克蘭戰爭。」這段影片最終需由帕維爾親自澄清。

證據顯示，這段影片的散播直接來自俄羅斯聯邦的某個單位。庫戴爾卡說：「俄羅斯在這起總統選舉案例的干預是毫無置疑的。」

儘管在捷克接觸假訊息的人數相對少，但庫戴爾卡警告說，人工智慧等新技術可能在選舉期間擴大假訊息的傳播範圍。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，庫戴爾卡強調，捷克安全情報局不會干預國內的政治競爭。「我們僅專注於外國勢力針對捷克安全利益的活動。我們絕不會介入任何形式的正常政治競爭，無論競爭有多激烈。」

報導指出，隨著捷克準備迎接國會選舉，從其他國家應對外國勢力干預的經驗可見，保持警惕至關重要。庫戴爾卡呼籲政策制定者和公眾認識到這些風險，並主動採取措施確保選舉過程的公正與完整。（編輯：唐佩君）1140119

帕維爾
捷克餐廳火災釀6死 起因疑加熱器翻倒排除恐攻上街唱國歌、吃公共早午餐 捷克人歡慶自由民主日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：