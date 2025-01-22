盧比歐會晤印度外長 討論非法移民問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國務院表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）討論與「非法移民」相關的問題。

去年在競選期間主打移民議題的美國總統川普昨天上任，並發布一系列行政命令，目的是打擊非法移民，並推動將數百萬非法居留在美國的移民驅逐出境的目標。

根據彭博今天的報導，印度當局準備與川普政府合作，確認並將所有非法居留美國的印度公民遣返回國。報導還指出，兩國經確定有約1萬8000名印度移民非法居留美國，這些人可能會被送回印度。

美國國務院在聲明中表示：「國務卿盧比歐還強調川普政府希望與印度合作，促進經濟關係，並解決與非法移民相關的問題。」

在川普支持者中，有一群人反移民，也反對允許外國移民到美國從事高科技專業工作的H-1B簽證。

川普和他的億萬富翁支持者馬斯克（Elon Musk）支持這類簽證，印度方面則表示，技術專業人士的流動是印美關係的重要一環，並且對兩國都有利。

透過 Google News 追蹤中央社

印度以其龐大的資訊技術專業人才著稱，許多專業人士在全球各地工作，且在美國發放的H-1B簽證中占多數。

馬斯克矢言會為了捍衛H-1B簽證不惜「開戰」後，川普也表示，他完全支持這項計畫。截至2023年9月30日的財年，美國發放26萬5777份H-1B簽證，其中印度人占約78%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140122