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日本男子登兔島涉踹死兔子 警方依現行犯逮捕

2025/1/22 19:56（1/22 20:21 更新）
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日本廣島縣大久野島的兔子。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本滋賀縣一名男性上班族涉嫌在有數百隻兔子棲息的廣島縣大久野島踹死兔子，被警方依現行犯逮捕。警方正調查犯嫌是否涉及虐死島上其他兔子。

廣島縣竹原市大久野島上的兔子，主要是島上小學在1970年代野放所飼養的幾隻兔子後野生繁殖而來。經過所屬行政區竹原市政府的宣傳，及觀光客透過社群網站等用「兔島」進行介紹，提升了大久野島知名度。

日本「新廣島電視台」報導，這名住在滋賀縣大津市的上班族，1月21日涉嫌在大久野島的步道上踹兔子，被警方依違反動物愛護法現行犯逮捕。被踹的兔子之後死亡。犯嫌面對警詢表示「沒有錯」，坦承犯行。

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日本政府環境省表示，島上從2024年11月下旬到2025年1月間，有超過70隻兔子被發現死亡，警方正在調查犯嫌是否跟這些兔子死亡有關。

共同社報導，島上70多隻兔子被發現在骨折或受傷等不自然狀態下死亡。島上約有500隻兔子棲息。（譯者：黃名璽）1140122

#大久野島
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