日本長野車站前疑隨機殺人釀1死 持刀凶手逃逸

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本JR長野車站22日晚間發生3名路人遭人持刀砍傷事件，其中一名男性呈現心肺停止狀態，隨後確認不治。受害者表示與凶手並不認識，警方懷疑可能是隨機殺人。年約40歲的凶手持刀逃逸，日本警方正在追查中。

「信越放送」與「長野放送」報導，根據警方消息，22日晚間8時左右，位於JR長野車站善光寺口的巴士站附近，有2名男性及一名女性共3名路人遭人持刀襲擊，被刺的其中一名40多歲男性左側腰部被刺傷，在心肺停止狀態下被送往醫院，在晚間10時14分確認死亡。

另一名30多歲男性背部靠近右肺位置被刺傷，雖有意識但傷勢嚴重。此外，一名40多歲女性則是受到輕傷，她的背部被刺傷，頭部則因為摔倒撞傷。

據受害者稱，他們是在等巴士時突然被襲擊，根本不認識行凶男子。

警方表示，凶嫌在車站前隨機襲擊路人，從背後或正面對受害者進行攻擊。截至午夜12時，凶嫌依舊持刀在逃。

根據目擊者描述，嫌犯年約40歲，身材瘦削，身高在165至175公分之間，身穿夾克和長褲，戴眼鏡，頭上戴著疑似白色毛巾或是頭巾的物品。

警方懷疑這可能是一起隨機殺人事件，正在全力追查凶嫌下落。

一名目擊者表示，當時聽到巴士站方向傳出女性尖叫聲，看到犯人從等巴士的人群中走出來，看起來像是在揮舞著刀。有一名傷者正在接受心肺復甦，但似乎已經失去意識。

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另一人表示，「現場滿地是血，（被刺的）那個人已經失去意識，被抬上擔架時，手無力地垂下來。想到這種事情竟然發生在車站前面，真的非常可怕。」

另一名目擊者表示，他在晚間8時許經過車站前的巴士站，準備去附近一家商店，當時巴士站約有10人正在排隊。等他從商店出來返回巴士站時，看到排隊地點附近有2人倒在地上，都是男性，看起來似乎被刀刺傷，有一人手捂著腰部，但沒有看到行凶者。（編輯：陳正健）1140123