印尼華裔政治受難者建圖書館 禁書中文報成珍貴史料

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（中央社記者李宗憲泗水30日專電）隱身在印尼泗水一處住宅區的瑪達尤阿貢圖書館，外觀看似普通民宅，裡面卻珍藏上萬份中文與印尼文書報及蘇哈托獨裁時期的禁書，所有收藏全來自曾淪為政治犯的華裔退休記者黃鑫輝，如今已成為珍貴史料。

2001年成立的瑪達尤阿貢圖書館（Perpustakaan Medayu Agung）藏有上萬份的中文和印尼文書籍、報紙、雜誌、期刊和手稿，其中囊括19世紀至20世紀期間，出版的中文報刊和荷蘭文等外文書籍，以及前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治時期的禁書。

走進瑪達尤阿貢圖書館，映入眼簾的是多幅印尼國父蘇卡諾（Soekarno）的裱框照片，另外在展示櫃中還擺放了一支手錶，是當年蘇卡諾送給圖書館創辦人黃鑫輝（Oei Hiem Hwie）的禮物。

黃鑫輝擔任記者期間曾採訪蘇卡諾，能訪問到總統級人物，黃鑫輝引以為傲，但在時任陸軍少將蘇哈托（Suharto）發動軍事政變，推翻蘇卡諾政權後，黃鑫輝隨即因被懷疑是印尼共產黨員而遭逮捕，他的部分書籍和報紙遭到沒收。

印尼前總統蘇哈托自1967年至1998年統治印尼，共長達近32年，蘇哈托當時在全國策動反共，導致大批共產黨員被殺外，也造成許多華人被當做共產黨員處決。另外，這32年間，華文學校和華文報章也遭取締並禁止使用漢字，華人社團也不能慶祝傳統節日。

負責管理瑪達尤阿貢圖書館的吳輝慶（Go Hwie Khing）告訴中央社，黃鑫輝當年在未經審判下，自1965年至1978年淪為政治犯，期間被流放至布魯島（Pulau Buru），並在島上遇到流亡作家普拉姆迪亞（Pramoedya Ananta Toer）。

普拉姆迪亞當年私下將他所寫的作品「布魯島四部曲」（Pulau Buru-Tanah Air Mata Beta）中的「人世間」（Bumi Manusia）手稿交給黃鑫輝，後來出版成書成為曠世巨作。普拉姆迪亞的作品在蘇哈托執政期間被視為禁書。

2006年逝世的普拉姆迪亞多次被提名為諾貝爾文學獎候選人，他所寫的「人世間」是一本探討殖民時期政治及社會議題的小說，其手稿仍放在瑪達尤阿貢圖書館內，成為印尼重要的文獻之一。

黃鑫輝從擔任記者期間就相當熱愛文學及書籍，在蘇卡諾政權遭推翻之際，他就將大部分的書籍藏在家中閣樓。直至1998年蘇哈托政府倒台後，他才將藏在家中閣樓的書籍和報刊拿出，並在2001年成立圖書館。

目前瑪達尤阿貢圖書館內藏有大量報紙與期刊，包括已停刊的印尼「明鏡」（TJERMIN）、華文報「龍暘日報」（Harian Nagasurya）、「印尼火炬革命週刊」（Bor Revolusi Indonesia），及國父孫中山題字的「天聲日報」等。

吳輝慶透露，雖館內收藏大量中文書刊，但到圖書館的人不僅限華裔，也有許多爪哇人，甚至阿拉伯裔的印尼人。不過，因圖書館是由華裔創建，因此過去也曾遭當地民眾抗議。

他說：「因為圖書館事華裔在經營，就有印尼人認為我們是在倡導共產主義，而來示威抗議。」

吳輝慶告訴中央社，抗議人士以為中文書就是宣揚共產主義，殊不知館內大部分書籍都是關於中華文化或中國神話故事。

他補充說，在經過解釋與溝通後，當地人都能接受，近年也未出現抗議聲音。

吳輝慶表示，今年90歲的圖書館創辦人黃鑫輝年事已高，因此透過成立基金會負責營運瑪達尤阿貢圖書館，館內所有藏書都能免費閱讀。目前館藏正因民眾不斷捐贈而增加，因此館方也希望藉由募款，未來能搬至有更大空間的地方。

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吳輝慶期盼，下一代的印尼人能藉由圖書館內的書籍報刊，獲取更多知識，進而了解印尼民族與歷史，特別是「建國五原則」（Pancasila）的含義，並將該意識形態融入生活中。

印尼「建國五原則」為首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即「信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義」。（編輯：高照芬）1140130

負責管理瑪達尤阿貢圖書館的吳輝慶（Go Hwie Khing）透露，雖館內收藏大量中文書刊，但到圖書館的人不僅限華裔，也有許多爪哇人，甚至阿拉伯裔的印尼人。不過因圖書館是由華裔創建，過去也曾遭當地民眾抗議。中央社記者李宗憲泗水攝 114年1月30日

瑪達尤阿貢圖書館藏有印尼1998年5月排華暴動期間出刊的印尼報紙。中央社記者李宗憲泗水攝 114年1月30日

瑪達尤阿貢圖書館內藏有大量報紙與期刊，包括已停刊的印尼「明鏡」（TJERMIN）、華文報「龍暘日報」（Harian Nagasurya）、「印尼火炬革命週刊」（Bor Revolusi Indonesia），及中華民國國父孫中山題字的「天聲日報」等。中央社記者李宗憲泗水攝 114年1月30日