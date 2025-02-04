巴拿馬致力消除華府疑慮 美國務卿樂觀看待

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（中央社聖薩爾瓦多3日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天樂觀看待巴拿馬將會處理中國對巴拿馬運河影響力引發的疑慮，在美國總統川普威脅奪取此一重要水道之後降低緊張態勢。

盧比歐昨天面見巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）時告訴對方，巴拿馬必須立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力，否則川普政府將會採取「必要措施」達成此一目標。穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布與中國「一帶一路」倡議的協議到期時，將不再續簽。

昨天發布聲明要求巴拿馬立即採取行動後，盧比歐今天採取較符合外交作風的手法，承認這個問題對巴拿馬來說「很微妙」，並且讚揚巴拿馬勉力因應。

他從巴拿馬抵達薩爾瓦多後告訴記者：「這是一次有用的訪問，禮數周到。我認為是一次有可能讓好事發生的訪問，降低我們的疑慮。」

他說：「時間會證明一切，我們拭目以待，但我感覺很好。」

川普在白宮對記者表示，巴拿馬已經「同意某些事情」，並說兩國7日將舉行電話會談。不過他說他還是「不高興」。

盧比歐讚揚穆里諾退出「一帶一路」倡議的決定。一帶一路是中國指標性基礎設施建設計畫。

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他稱這是「令人滿意的」的一步，強調巴拿馬是第一個放棄一帶一路的拉丁美洲國家。

盧比歐表示，他預計未來幾天還會有更多宣布。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140204