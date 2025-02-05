瑞典成人教育中心槍擊案11人喪生 調查持續進行中

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩5日專電）瑞典中部奧勒布羅市1所學校4日遭到攻擊，瑞典警方5日表示，有11人喪生，多人受傷，喪生者中包括犯案的槍手。瑞典全國政府機關與學校，為此降半旗哀悼。

瑞典警方5日召開記者會說明4日發生的槍擊案處理進度，警方表示，現在確認共有11名死者，包括犯案的槍手。警方尚未完全確認所有死者的身分。

醫護發言人克雷森（Jonas Claesson）在記者會上表示，4日有6名傷者送醫，目前還有2名遭槍擊的傷者在加護病房，所有傷者都是成年人，傷勢都是穩定的。他呼籲大眾，互相照顧，度過這個困難時刻。

瑞典警方目前還沒完全掌握行兇動機等細節，也還未跟所有相關人士的親屬連絡上，因此也在記者會上呼籲目擊者跟警方聯絡，也請求大眾提供訊息、影片與任何相關的資訊，協助辦案。

幾家瑞典媒體報導，槍手有槍枝執照並有精神病史，但在記者會上警方並不願意對此多做評論，警方也不願評論槍手是否有精神科就醫紀錄或更多有關的個人資訊。

警方表示，目前所有的分析與調查都在進行中，等有更多確認的訊息之後，會再跟大眾說明，也請求民眾與媒體不要傳播未經確認的訊息，以免引起更多不必要的社會恐慌。

4日瑞典時間中午12點33分在奧勒布羅（Orebro）一所成人學校Campus Risbergska發生的槍擊案震驚瑞典全國。槍擊案造成多人受傷，11人身亡。

瑞典5日全國政府機關與學校都降半旗哀悼，在奧勒布羅市的各級學校也有心理諮商專家進駐，跟學生討論這起事件，減少學生的擔憂。

瑞典1月31日才發生伊拉克籍焚燒可蘭經抗議人士默米卡在家中遭槍殺身亡事件，這起學校槍擊案讓瑞典社會更加不安。

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2023年4月復活節期間，奧勒布羅市發生了穆斯林因為抗議極右派焚燒可蘭經而引發的暴動，這次的槍擊案攻擊的成人學校有許多具有移民背景的學生，因此有許多人臆測攻擊動機跟意識形態有關。

但瑞典警方表示，目前沒有證據指出此次攻擊跟意識形態有關，請求大眾不要以訛傳訛，造成更多社會混亂。（編輯：陳承功）1140205