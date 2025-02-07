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庫斯克奇襲滿6個月 俄羅斯稱烏軍發動新攻勢

2025/2/7 06:04
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯政府今天表示，烏克蘭軍方在俄國庫斯克州（Kursk）發動新攻勢。同日烏克蘭總統澤倫斯基則讚揚在俄國境內戰鬥的烏軍。

法新社報導，烏軍去年跨越邊界奇襲俄國庫斯克州，並拿下數十個俄國邊境聚落與大片土地，這場行動在今天滿6個月。

俄軍已逐步收回失土，但烏克蘭把持續握有此區部分土地，當成雙方未來若和談時的重要籌碼。

俄國國防部今天表示，俄軍「挫敗烏克蘭武裝部隊1場反攻行動」。

俄國國防部並稱，烏拉諾克村（Ulanok）、切爾卡瑟科諾佩爾卡村（Cherkasskaya Konopelka）周邊發生新的戰鬥。當地位於受烏軍控制的地區樞紐蘇賈（Sudzha）的東南方。

這塊區域距離烏克蘭國界約10公里。

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俄方表示，烏克蘭部署2個機械化營、戰車及裝甲車，企圖發動攻勢。

烏克蘭官員未對最新攻勢發表評論，但澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天讚揚在庫斯克州作戰的烏軍，並在社群媒體貼文寫道，「占領者可以且應該在自己的土地上被打敗」。（譯者：楊昭彥）1140207

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