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泰國眾議員涉強暴台灣遊客 清邁法院發逮捕令

2025/2/7 16:42（2/7 16:55 更新）
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（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）泰國一名現任的國會眾議員因為涉嫌強暴一名台灣女遊客，清邁地方法院對這名國會議員發出逮捕令。但由於目前是眾議院會期中，無法直接逮捕，清邁法院已去函請求國會的同意。

泰媒報導，這起事件發生在今年1月9日，事情發生在清邁的旅館，事發後這名台灣女遊客向泰國警方報案，警方立案調查後認為確有其事，因此向清邁地方法院申請逮捕令。

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清邁地方法院2月4日對眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）發出逮捕令，但因為猜言帕宛是現任國會議員，現在是眾議院會期中，無法直接逮捕，法院因此去函要求國會的同意。眾議院秘書長亞帕（Arpath Sukhanunth）表示尚未收到相關公文，一旦收到公文，就會依照法律程序進行。

猜言帕宛過去曾是已遭解散的前進黨（Move Forward）的國會議員，2023年11月因為涉及性騷擾醜聞遭前進黨開除，他隨後加入小黨泰進步黨（Thai Progress），得以保住自己的國會議員身分。（編輯：高照芬）1140207

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