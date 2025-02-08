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巴西小飛機墜毀聖保羅 殘骸已清除

2025/2/8 08:06
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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西聖保羅市西區今天上午發生一架小型飛機墜毀撞上巴士事故，飛機殘骸已從現場清除，事故中，機上有2人死亡，地面6人受傷。

今天早上，一架可搭載8人，包括一名機組人員和7名乘客的小型飛機在聖保市西區墜毀。

發生事故的小飛機是一架Beechcraft King Air F90，1981年製造，使用雙引擎渦輪螺旋槳，編號PS-FEM，自2024年12月以來註冊在Máxima智慧建設公司名下。

這架小飛機7日上午7時15分從聖保羅北區Campo de Marte機場起飛後不久，控制塔於7時16分與它失聯。據CNN巴西新聞網報導，小飛機的目的地是巴西南部南大河州首府快樂港（Porto Alegre），消防部門在上午7時20分接到報案電話。

根據巴西國家民航局（Anac）航空登記處（RAB）指出，這架小飛機的適航情況正常，但未被授權運營空中計程車，巴西空軍航空事故調查和預防中心（Cenipa）已著手調查。

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聖保羅市交通局指出，被小飛機撞上的巴士在8500/10路線營運，巴士後部被飛機殘骸擊中並起火，事故發生後，當地10條公車路線改道。

小飛機上2人燒焦死亡，包括49歲的南大河州律師卡佩納（Márcio Louzada Carpena）和飛行員梅代洛斯（Gustavo Carneiro Medeiros）；地面上有6人受傷，包括1名機車騎士和5名在巴士站的乘客被機骸碎片擊中，所有傷者都已送往醫院治療。（編輯：韋樞）1140208

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