北海道風雪取消118航班 逾1600人留宿新千歲機場

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本北海道新千歲機場昨天受風雪影響共取消118個航班，1600多名旅客被迫留宿機場一夜。

新千歲機場昨天下午受風雪增強影響，能見度不佳的情況持續約3小時。機場公司表示，往來羽田機場與關西機場等118個航班被迫取消。

不少行程受阻的旅客昨天滯留機場，航空公司櫃台前也擠滿大批尋求搭乘替代航班的旅客。

機場方面為了無法找到過夜處的旅客，從昨天晚間9時左右起開放航廈空間供旅客使用，總計有1650人在機場打地鋪度過一夜。

跟家人到北海道旅行的30多歲大阪女性說，因為無法改搭替代航班，所以決定留在機場內，想到大家都還有工作，接下來會怎麼樣令人擔心。

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原訂前往羽田機場的30多歲女性說，新千歲機場附近飯店全都客滿，加上札幌市區飯店房價較高，所以決定在機場過夜，「因為要搭機前往本州最快也要等到週六，所以打算搭新幹線回去」。

各家航空公司表示，今天新千歲機場航班大致依原訂時間飛航。（譯者：黃名璽）1140212