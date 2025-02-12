日本擬派「最上級」護衛艦至澳洲 爭取軍售機會

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本政府近期擬派遣日本海上自衛隊最先進的「最上級」護衛艦（FFM）至澳洲。澳洲海軍的新型艦聯合開發計畫，日本與德國在最終候補名單中，日本希望藉由派遣護衛艦到澳洲，爭取到共同開發的機會。

日本產經新聞報導，日本如果能成功爭取到與澳洲共同開發新型艦的標案，將成僅次於日本與英國、義大利共同開發新世代戰機的國防裝備大型出口案。

報導根據多名日本政府相關人士的話指出，日本已向澳洲提示以「最上級」護衛艦為基礎進行共同開發的方案，如果日本得標的話，有意將共同開發的新型艦優先供澳洲海軍布署，而非優先供日本海上自衛隊布署。

澳洲計畫淘汰老舊的巡防艦，布署11艘新型艦，估計投入金額約111億澳幣（約新台幣2294億元）。11艘中的3艘將先在共同開發國生產，其餘的在澳洲建造。今年內澳洲將決定與哪國進行共同開發，新型艦預定2029年開始交付。

有看法指出，相較過往艦型，日本的最上級護衛艦小而精緻，方便搭載澳洲同盟國美國的武器。而競標的德國提出的方案是以澳洲海軍目前布署的安扎克級巡防艦（Anzac-class frigate）的升級型，從運用上的持續性來看，獲一定的支持。

有關與澳洲的共同開發，日本2016年在爭取開發艦艇的競標時敗給了法國。日本政府內部有人認為，如果這次未能得標的話，國防裝備出口事業將停滯不前。

日本防衛省（國防部）為了得標，去年12月與相關企業一同成立了官民聯合推動委員會。日本政府也派遣防衛大臣輔佐官若宮健嗣於11日至16日到澳洲，期間預定與澳洲政要等會談。

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「最上級」護衛艦長約133公尺、寬約16公尺，標準排水量為3900噸，乘組員約90人。為強化船隻匿蹤能力、不易被雷達捕捉，艦身外觀更加平滑，尤其是朝向天空的圓柱形複合天線成為一大特徵，並具備原由掃雷艦負責的清除水雷能力。

日本防衛省海上自衛隊第10艘最先進多功能護衛艦（FFM）去年12月底下水，命名「長良號」，預定2025年度服役。防衛省預計在完成12艘FFM造艦計畫後，再建造12艘性能提升版的新型FFM。（編輯：韋樞）1140212