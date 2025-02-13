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巨型雪納瑞「蒙蒂」 勇奪西敏犬展全場總冠軍

2025/2/13 11:21（2/13 11:25 更新）
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5歲的全黑毛公犬蒙蒂在第149屆西敏犬展中脫穎而出。（路透社）
5歲的全黑毛公犬蒙蒂在第149屆西敏犬展中脫穎而出。（路透社）
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（中央社紐約12日綜合外電報導）巨型雪納瑞蒙蒂連續3年闖入決賽，11日終於在美國最負盛名的犬類競賽西敏犬展擊敗2500多隻狗，勇奪全場總冠軍，成為首隻贏得該犬展最高榮譽的巨型雪納瑞。

路透社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，5歲的全黑毛公犬蒙蒂（Monty）在第149屆西敏犬展（Westminster Kennel Club）中脫穎而出，擊敗來自全美50州、齊聚紐約市的2500多隻參賽犬。

200個品種中，每個犬種會誕生一名贏家，而後品種優勝者被分為7組，每組冠軍將角逐犬展總冠軍。蒙蒂過去2年也曾贏得工作犬組冠軍，但直到今年才成功奪下最高榮譽。

蒙蒂的飼主柏納丁（Katie Bernardin）在自麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）轉播的比賽中含淚說：「這隻小狗真的做到了！」

全場後備總冠軍（亞軍）則由9歲的惠比特犬布朋（Bourbon）獲得。牠是獵犬組冠軍，這次是退役後再度參賽，並第3次奪得亞軍。

其他入圍決賽的狗狗包括：玩賞犬組冠軍西施犬彗星（Comet）、非運動犬組冠軍比熊犬尼爾（Neal）、運動犬組冠軍英國史賓格獵犬佛萊迪（Freddie）、梗犬組冠軍斯凱梗阿契爾（Archer），以及畜牧犬組冠軍德國牧羊犬麥西迪斯（Mercedes）。

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評審尼基爾（Paula Nykiel）負責選出全場總冠軍（Best in Show）得主，她曾培育出50多隻指示犬冠軍。為確保決賽公正性，在為期3天的比賽中，她未參與初賽評審。

評審們會根據每個品種的理想標準檢視狗狗，查看牠們的口腔並輕觸牠們的身體，評估肌肉緊實度，並觀察狗狗奔跑的表現。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140213

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