美國防部長訪華沙 強調鞏固波美軍事聯盟

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（中央社記者彭維楀華沙14日專電）根據英文獨立網路媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，美國國防部長赫格塞斯在波蘭表示，波蘭對自身國防與北約集體安全的投入，展現了美波軍事夥伴關係的緊密性，並表達美國對波蘭的高度重視。

這是赫格塞斯（Pete Hegseth）上任後首次海外訪問，赫格塞斯盛讚波蘭是「歐洲的模範盟友」。

赫格塞斯於華沙與波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）會晤，並表示此次訪問選擇波蘭「完全是有意安排」，象徵美國對波蘭的信任與重視。他強調：「波蘭不僅願意投資於自身國防，更願意投入我們的共同防禦。美波兩國的關係堅定不移，而我此行的目的正是進一步鞏固這一點。」

他特別讚揚波蘭的國防支出已達GDP的4.7%，在北約國家中居首，並強調：「外交很重要，但最終，子彈、坦克、直升機和硬實力才是關鍵。波蘭明白這一點，而我們也明白。」

此外，赫格塞斯感謝波蘭對8000多名駐波美軍的支持，美國在波蘭設立的第一個永久軍事基地也顯示雙方戰略夥伴關係的深化。

在記者提問美國是否可能在未來撤出駐波部隊，以作為烏克蘭和平協議的一部分時，赫格塞斯未做明確回應。他表示：「總統川普（Donald Trump）認為，美軍在歐洲的存在對於威懾蒲亭（Vladimir Putin）及展現北約團結至關重要。但5年、10年或15年後的情勢發展，將是更大範圍討論的一部分。」

赫格塞斯強調，歐洲盟國應加強自身防禦能力，並警告：「現在是歐洲挺身而出的時刻，因為不能假設美軍的駐紮將是永恆的。」

科西尼亞克-卡米什則對赫格塞斯選擇波蘭作為首訪地表示感謝，並強調：「波美聯盟從未如此強大，我們決心讓這種合作更進一步發展。」他透露，雙方已在今日的會談中就聯合投資、安全保障及擴大軍事承諾達成共識。

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科西尼亞克-卡米什也認同赫格塞斯所言，歐洲必須增強自身防禦能力，並表示：「自由需要力量，和平需要力量，安全需要力量。若不願意投入支出，不願提高國防能力，無法投資軍隊、聯盟與社會，就無法確保真正的安全。」

赫格塞斯稍後還將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談，此次會談可能進一步深化波美軍事合作，也可能涉及北約（NATO）防務戰略的未來發展。（編輯：田瑞華）1140215