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美東暴風雨9人死亡 肯塔基州多人溺水州長宣布進入緊急狀態[影]

2025/2/17 08:56（2/17 10:04 更新）
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美國東部遭遇暴風雨侵襲，肯塔基州路易維爾市有汽車16日在地下道被洪水淹沒。（美聯社）
美國東部遭遇暴風雨侵襲，肯塔基州路易維爾市有汽車16日在地下道被洪水淹沒。（美聯社）
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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國官員今天表示，猛烈風暴帶來洪水與異常強風，吹倒樹木並導致斷電，美國東部至少有9人死亡，其中肯塔基州有8人。

法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，預計本週稍晚全國大部分地區將陷入酷寒。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在社群平台X上表示：「我很難過地告訴大家，至少有8人因這場風暴喪生。請記住，惡劣天氣仍在繼續。死亡人數可能還會增加。」

此外，喬治亞州南部城市亞特蘭大也有1人死亡。當地消防官員鮑爾（Scott Powell）向媒體表示，今天凌晨一棵「非常大」的樹倒在受害者家中，導致其死亡。

影片來源：CNN-News18

貝希爾稍早在記者會上表示，肯塔基州大多數死者都是因洪水快速上升受困車內而溺水，受害者包括1名母親和她的孩子。

貝希爾已宣布進入緊急狀態，並且呼籲人們不要上路。他表示急救人員在24小時內救出1000多人。

這場風暴自美國南部襲擊東北，此區域最近幾週連續遭遇酷寒、雪、雨與強風。

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根據電力監測網站poweroutage.us，美國從南部到紐約州今天有超過50萬用戶斷電。

美國國家氣象局預測，本週一股來自北極的酷寒氣流將襲擊中部並帶來創紀錄低溫，靠近加拿大邊境的大平原地區，氣溫甚至可能達到攝氏負51度。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140217

#貝希爾
#肯塔基州
#美國國家氣象局
#緊急狀態
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