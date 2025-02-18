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哈薩克中部銅礦場岩體坍塌 7人罹難

2025/2/18 16:22
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（中央社哈薩克阿拉木圖18日綜合外電報導）中亞國家哈薩克當局今天表示，中部1座銅礦場發生地下坍塌事故，造成7名礦工不幸罹難。

法新社報導，這起事故發生在昨天，坍塌地點位於地下約640公尺處。哈薩克緊急服務單位表示：「哈薩克礦業（Kazakhmys）礦區第7名礦工的遺體已經尋獲。」

哈薩克緊急事務部昨晚通報，哈薩克礦業位於中部烏勒套州（Ulytau）的1處礦區發生「岩體坍塌」。

緊急事務部稱已派遣搜救人員投入救災，其中包括來自鄰近加拉甘達州（Karaganda）的人員。

哈薩克礦業是哈薩克最大銅礦生產商。

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儘管政府試圖改善安全條件，礦災在哈薩克仍時有所聞。

全球鋼鐵業龍頭、歐洲鋼廠「阿塞洛米塔爾」（ArcelorMittal）位於加拉甘達州的1處礦場2023年10月發生火災，造成46人罹難，這是哈薩克史上死傷最慘重的礦災。（譯者：李佩珊/核稿：施施）1140218

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