庫克群島與中國簽協議惹議 紐西蘭：重新調整關係

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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天說，由於太平洋鄰國庫克群島政府未經協商就與中國簽署協議，紐西蘭必須「重新調整」與庫克群島的關係。

路透社報導，皮特斯在紐西蘭首都威靈頓（Wellington）的太平洋島嶼政治學協會（Pacific Island Political Science Association）發表演說時表示，庫克群島總理布朗（Mark Brown）與北京的不透明交易，是對庫克群島與紐西蘭憲法關係的最新考驗。

他說：「儘管庫克群島和紐西蘭人民之間的關係仍非常堅定，但我們目前在政府間的關係上面臨挑戰…我們將重新調整政府間的關係。」

庫克群島是一個主權國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係，共享國家元首和公民權。庫克群島雖能採取獨立的外交政策，但兩國必須就安全、國防和外交政策問題進行協商。

布朗本月訪問北京，與中國在教育、經濟、基礎設施、漁業、災害管理和海底採礦等領域達成戰略夥伴關係。

由於擔心中國在該地區影響力日益增長，以及對紐西蘭國家安全的潛在威脅，庫克群島敲響紐西蘭警鐘。

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儘管庫克群島政府已公布這項戰略夥伴關係的細節，但皮特斯表示，紐西蘭尚未看到庫克群島與中國簽署的多項合作備忘錄。

皮特斯說：「截至今晚，紐西蘭和庫克群島人民對於中國和庫克群島上週簽署的協議，除了其中一項以外，其餘一概不知。」（譯者：林沂鋒/核稿：張茗喧）1140219