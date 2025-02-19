中國官員打詐赴泰緬邊境 行動來去自如引爭議

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）中國公安部部長助理劉忠義為了打擊詐團再度訪泰，並赴緬甸協調遣返中國公民。但劉忠義此行引起泰國民眾不滿，認為劉忠義來去自如，泰國官員表示劉忠義的行動是泰緬中三方合作的結果。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。但相關新聞重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

劉忠義1月底為此訪問泰國，呼籲泰方儘快逮捕居住在泰國的詐騙集團首腦。他也呼籲泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們儘快獲釋。泰中雙方也同意兩國設立「協調中心」共同打擊電信詐騙集團。

泰國近日開始對泰緬邊境上位於緬甸境內的詐騙園區採取斷電斷網斷燃油措施，為了持續打擊詐騙集團並救出受困詐騙園區的中國公民，劉忠義2月16日再度率團抵達曼谷，隨後搭乘航班前往泰國達府（Tak）美索（Mae Sot）。

劉忠義16日當天就跨越邊境進入緬甸苗瓦迪（Myawaddy），和緬甸軍政府代表見面，17日他再度跨越邊境視察KK園區，並和泰緬雙方協調遣返中國公民的方式。

不過劉忠義此行激起了部分泰國民眾的不滿，民族報（The Nation）報導，有很多人質疑為何在劉忠義的行程中都沒有看到泰國官員的身影，也有人質疑為何劉忠義可以在泰緬兩邊自由來去，彷彿劉忠義在泰國領土上有主權一樣。

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泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）回應表示，泰國政府知道劉忠義的行程，而且這項行動是泰緬中三方共同合作的結果。

民族報指出，劉忠義在結束任務返回中國前，預定今天和普譚會面，劉忠義將向普譚提出4項建議，包括加強中泰緬三方安全機制、持續對詐騙集團施壓、防止詐騙集團移到其他地方，以及協助中方遣返中國公民。（編輯：高照芬）1140219