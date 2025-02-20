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哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質

2025/2/20 17:07
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（中央社加薩市20日綜合外電報導）哈瑪斯今天將移交4名以色列人質遺體，其中包括最年輕、畢巴斯家族2名最年幼成員。畢巴斯家族也成為以哈戰爭爆發迄今以國人質危機的象徵。

綜合路透與法新社報導，這是2023年10月7日哈瑪斯跨境攻襲以色列並引發戰爭以來首度移交以國人質遺體。

哈瑪斯表示，將在加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）歸還畢巴斯（Yarden Bibas）的妻子希利（Shiri Bibas）、2名稚子克菲爾（Kfir Bibas）和艾利爾（Ariel Bibas），以及第4名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的遺體。

根據獲美國支持、上月在卡達和埃及調解下達成的加薩停火協議，畢巴斯已於本月1日獲釋，並被送回以國。他是2名稚齡人質的父親，其中克菲爾遭挾持時才9個月大，艾利爾年僅4歲。

從哈瑪斯成員拍攝並播放的影片畫面可見，哈瑪斯發動攻擊當日，希利和她的2名稚子在鄰近加薩走廊邊境的家中遭到綁架。

以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，今天「對以色列全國來說將是極其艱難、令人心碎、悲痛的一天」。

在停火協議首階段，哈瑪斯迄今已釋放19名以國人質，並在紅十字會（Red Cross）斡旋下進行一系列換人行動，換取逾1100名遭以色列監禁的巴勒斯坦人。

以色列方面表示，在第1階段符合釋放條件的剩餘14名以國人質中，已有8人死亡。

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哈瑪斯早在2023年11月時曾稱，希利和她的2名稚子已命喪以軍空襲，但以國當局從未證實這項消息。直至最近，包括畢巴斯家族成員的一些人仍不願相信他們已經死亡。

哈瑪斯今天移交遺體後，22日還將釋放6名人質，以換取數百名巴勒斯坦人，包括戰爭期間被以軍拘留的婦孺。（譯者：施施/核稿：陳政一）1140220

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