捷克最高學府管理層領千萬獎金 遭2600名師生連署抗議

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（中央社記者劉郁葶布拉格20日專電）捷克查理大學校長與管理層去年分得約新台幣1565萬元獎金，引發逾2600名師生連署公開信，批評獎金過高且不公平。校長克拉利奇科娃稱，這些獎金是因應2023年文學院槍擊案後工作量增加所發放，金額在合理範圍內。

據捷克媒體iDNES.cz報導，查理大學管理層在2024年分得共1150萬克朗（約新台幣1565萬元）的獎金。

其中，校長克拉利奇科娃（Milena Králíčková）去年5月獲得40萬克朗（約新台幣54萬元）的獎金，同年11月又獲得57.6萬克朗（約新台幣78萬元）獎金，而她的基本月薪為17.5萬克朗（約新台幣23.7萬元）。

此外，查理大學財務主管馬尼亞塞克（Martin Maňásek）也獲得類似金額的獎金。

克拉利奇科娃2022年2月起在捷克最高學府查理大學擔任校長，她的4年任期將於2026年結束。在接受捷克廣播電台Plus訪問時，克拉利奇科娃表示，這些獎金均在合理範圍內。

然而，查理大學學生、教職員和畢業生對管理層獲得的獎金表示不滿，認為金額過高且不公平。約有300名教職員、1500名學生、850名畢業生與支持者連署公開信，質疑此事並將公開信寄給校方。

公開信批評查理大學發言人普日維捷娃（Lucie Přívětivá）先前的聲明，當時她說這些獎金和「查理大學面對前所未有、非常特殊的情況有關，這些問題在2024年由校長團隊處理。」這被外界認為是以2023年12月21日發生在查理大學文學院槍擊案作為理由，那次槍擊事件導致14人喪生，公開信指此發言是「冷酷無情的嘲諷」。

克拉利奇科娃稱，這份聲明措辭不當，指出「這些獎勵並非是針對處理悲劇，而是因悲劇後的工作量增加。」

克拉利奇科娃稱，2024年查理大學面臨許多工作挑戰，例如提升校園安全、加強校方應變能力、準備高等教育法修正案，與推動發展計畫。這些是額外的工作量，因此學校必須獎勵所有參與其中的工作人員。

查理大學學術參議會副主席、公開信發起人法卡什（Andrej Farkaš）指出，這些獎金令人意外。

他表示，據去年12月9日學校有人向捷克教育部提出申請，教育部長貝克（Mikuláš Bek）原本只提議給克拉利奇科娃22.6萬克朗（約新台幣30.7萬元）的獎金，但最終她獲得的實際獎金卻遠遠超出這個數字。

學術參議會成員要求查理大學公開每筆獎金的發放細節，以及所有領取獎金的名單。克拉利奇科娃稱：「我們一直秉持透明原則，此議題我們將繼續關注。」

除此之外，公開信還指出，部分學院長期處於資金不足的狀態，並批評在大學不斷爭取額外資金的同時，管理層卻獲高額獎金，「這是對所有努力爭取資金的人的嘲諷。」

然而，克拉利奇科娃反駁，稱學校管理層與各學院領導層正努力提高員工薪資，並提到學校正支持小型學科的發展。

除了獎金問題，學術參議會在去年秋天展開財務審查，其中之一涉及查理大學前管理層、安全專家斯拉瑪（Otomar Sláma）的利益衝突。

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斯拉瑪在2023年槍擊案後，擔任危機管理小組負責人。然而，根據捷克報紙MF DNES報導，斯拉瑪經營的一家群眾安全公司Crowd Safety，在槍擊案後獲得文學院安全維護的合約。

學術參議會認為，學校未能妥善處理斯拉瑪可能涉及利益衝突的問題。（編輯：陳承功）1140220