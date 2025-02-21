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捷克持刀隨機攻擊案釀2死 青少年暴力犯罪增引憂

2025/2/21 17:07
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（中央社記者劉郁葶布拉格21日專電）捷克16歲少年昨日持刀刺殺2名商場女店員，刑警公布初步調查，兇手是隨機選擇受害者，已排除恐怖攻擊的可能性，目前仍在調查犯案動機。警方也發布數據，過去2年內青少年暴力犯罪增加25%，並對此趨勢表示擔憂。

捷克警方在社群平台X上（前身為推特）發布消息，「目前，行兇者的動機尚不明確。然而，沒有跡象顯示這是一起恐怖攻擊。我們目前掌握的資訊（未來可能仍會有所變化），顯示兇手是隨機選擇受害者。」

20日早上約8點半，這名16歲青年進入赫拉德茨-克拉洛韋（Hradec Králové）商場的Action商店。他詢問刀具的擺放位置，隨後使用一把長約20公分的刀具，襲擊2名女店員。其中一名受害者在賣場內遭刺傷，另一名在後場區域遇襲。

兇手將凶器丟棄並試圖逃跑，但在案發約10分鐘後、距離現場約1公里處，被警方逮捕。2名遭刺傷的女子傷勢極為嚴重，急救人員在現場進行超過40分鐘搶救，但最終仍因傷勢過重不治死亡。

目前，地方刑警隊正以「雙重謀殺」罪名進行調查，並與「國家反恐、極端主義與網路犯罪中心」（NCTEKK）合作，以釐清案件細節。

赫拉德茨-克拉洛韋市政府與地區辦公室昨日降半旗致哀，當地劇院在演出前默哀1分鐘。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）指這起襲擊是「無法理解且駭人聽聞的」，並表示他的心與受害者的家屬同在。內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）表示，警方已逮捕嫌犯，正在調查動機，同時向公眾保證局勢已受控制，目前無進一步威脅。

持刀襲擊發生後，警方昨日發布數據，顯示過去2年內青年暴力犯罪增加25%。

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2022年未成年人犯下701起暴力犯罪與7起謀殺案；2023年，未成年人犯下947起暴力犯罪案件，其中包括9起謀殺案；2024年，此類案件總數達到1080起。

當局對青少年暴力犯罪率上升表示擔憂，正調查背後原因。（編輯：陳承功）1140221

費亞拉
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