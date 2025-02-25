日海上自衛隊曾派10人參與黑海掃雷演習 支援烏克蘭

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本防衛大臣（相當於國防部長）中谷元今天在記者會上表示，去年9月派遣了10名日本海上自衛隊隊員到保加利亞外海的黑海海域，參與美國、烏克蘭聯合實施的掃雷演習。日媒指出，日本藉由掃雷技術的共享，支援烏克蘭。

日本產經新聞報導，日本防衛省表示，多邊掃雷演習活動是由美國和烏克蘭共同主辦的名為「海上微風」（Sea Breeze）的軍演，日本海上自衛隊從2021年起參與。2021年以觀察員身分派遣一名海上自衛隊員參與。

中谷今天在例行記者會上表示，日本去年9月派遣10名海上自衛隊員參與了在保加利亞領海的黑海進行清除訓練用的水雷，行動並無危險性。

中谷說：「基於日本與烏克蘭防衛合作及交流發展的觀點，日本參與這項演習，意義重大。」

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被媒體問及長時間未公布這項訊息的理由，中谷表示，「鑑於並未派遣艦艇，且僅少人數參與，在綜合考量後未對外公布」。

報導指出，日本海上自衛隊的掃雷能力強，藉由參與多邊掃雷演習，實施掃雷技術的共享，以支援烏克蘭。俄羅斯侵略烏克蘭後，在黑海沿岸國家周邊海域部署水雷攻擊船艦，烏克蘭深為水雷所苦。（陳承功）1140225