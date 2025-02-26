加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共無預警高雄外海劃設操演區 國防部嚴厲譴責
首頁 / 國際
台灣諾魯斷交
新聞專題
台灣諾魯斷交2/51
首頁 / 國際

諾魯因應海平面上升 擬售「黃金護照」籌遷村資金

2025/2/26 15:12（2/26 15:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨26日綜合外電報導）太平洋小國諾魯面對氣候變遷的財務枯竭，將展開一項頗受爭議的「黃金護照」計畫，總統阿丁安（David Adeang）表示，諾魯將出售公民身分來籌措居民遷村費用，以因應海平面上升。

地勢低窪的諾魯擁有約1萬3000名居民，由於海平面上升，開始侵蝕肥沃的沿海地區，諾魯打算讓居民向內陸移動。

儘管外界擔心這項出售護照計畫易遭犯罪分子利用，但諾魯仍準備採取行動，以每本10萬5000美元（約新台幣344萬元）價格向外國人出售護照。

諾魯位於人煙稀少的南太平洋海域，島上地形主要由磷酸鹽岩構成，總面積僅21平方公里，是世界上最小的國家之一。

島上異常純淨的磷酸鹽礦床，是製作肥料的關鍵成分，一度讓諾魯成為世界上人均所得最富有的國家之一。但磷酸鹽礦早已枯竭，如今研究人員估計，諾魯80%的土地已因過度開採變得不適合居住。

此外，諾魯所剩不多的土地又受到不斷上升的潮水威脅。科學家的測量發現，諾魯周圍海平面上升速度是全球平均值的1.5倍。

法新社報導，諾魯新推出的「經濟與氣候韌性公民計畫」（Economic and Climate Resilience Citizenship Program）負責人克拉克（Edward Clark）表示，諾魯既有籌措氣候資金的努力，仍不足以因應這項挑戰。

克拉克說，政府希望「黃金護照」（golden passport）計畫第一年能帶來570萬美元收入，約等同66份成功申請案件。

google news透過 Google News追蹤中央社

當局希望未來收入能逐漸增加到4300萬美元，約等於500份成功申請案件，占政府總收入近2成。

諾魯官員認為未來9成人口都必須遷至更高處，估計第一階段大規模遷移要耗資逾6000萬美元，為籌措這筆資金，政府將希望寄託於這項計畫上。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1140226

台灣諾魯斷交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
澳洲計劃送罪犯到諾魯 人權組織譴責
57
更多編輯台推薦新聞：