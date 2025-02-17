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澳洲計劃送罪犯到諾魯 人權組織譴責

2025/2/17 14:26
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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲計劃把包括一名殺人犯在內的3名暴力外國罪犯，送往太平洋小國諾魯生活，人權組織今天對此提出譴責。

法新社報導，坎培拉昨天表示，已向人口約1.3萬的諾魯支付一筆未公開的金額，換取諾魯發放30年期簽證給上述3人。這些人因涉及犯罪活動失去澳洲簽證。

尋求庇護者資源中心（Asylum Seeker Resource Centre）副執行長法維羅（Jane Favero）表示：「當他們已是我們社區的一份子，就必須考慮到將他們驅逐到海外的合法性。」

「這完全無視人權。」

內政部長柏克（Tony Burke）表示，這3人將被關押在移民拘留所，直到他們被送上飛往諾魯的航班或提出法律挑戰。

柏克告訴記者：「當有人前來，並以駭人聽聞的方式對待澳洲，就會被取消簽證，當他們的簽證被取消，就應該離開。」

「這3人都是暴力犯罪者，其中一人是殺人犯。」

柏克還說，一旦到達諾魯，他們將住在有共用廚房空間的個人住宅中，且得以自由工作和行動。

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當局並未透露3人的身分、性別或國籍，也沒有透露他們是否已為犯下的罪行服刑。

諾魯是世界上最小的國家之一，國土面積僅20平方公里。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140217

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