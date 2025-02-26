日本2024年眾院大選後 自民黨漸失年輕族群支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本執政黨自民黨去年10月在眾議院大選失去過半席次後，這段時間也漸失年輕族群支持。日媒最新民調顯示，自民黨對支持率被在野黨國民民主黨及令和新選組「超車」備感危機。

日本產經新聞社和富士新聞網2月22日及23日共同進行的民調顯示，自民黨在18歲到29歲民眾支持率為11.8%，在30多歲民眾支持率也僅11.2%，雙創2023年1月以來新低數字。

不僅如此，在30多歲民眾支持率方面，自民黨甚至低於國民民主黨的15.9%及令和新選組的14.4%。

去年10月舉行的眾議院大選後，可以看到年輕族群的政黨支持取向發生變化。斬獲席次大增的國民民主黨在18歲到29歲民眾支持率方面，大約在14.9%到25.4%間變化，而在30多歲民眾支持率方面則維持11%到15.9%的高水準，跟自民黨競奪首位。

最近令和新選組也不斷展現其存在感，特別是去年11月在30多歲民眾支持率不過2.5%，但12月成長到4.7%、今年1月為7%，甚至到2月時已躍升到14.4%。對令和新選組來說，今年2月的數字創2023年1月以來新高。

反觀自民黨今年2月在30多歲民眾支持率為11.2%，掉到剩去年10月28.1%的約4成；2月在18歲到29歲的支持率為11.8%，同樣跌到去年10月19.7%的6成，這種情況讓自民黨內危機感日益加深。

自民黨參議員佐藤正久在社群平台X發文表示，「這是跟我在地方上感受幾乎相同的民調結果，如果不正視民意就無法獲得對政治的信賴」。

談到令和新選組，自民黨首相輔佐官長島昭久也透過X說，「不容小覷，他們確實掌握到年輕世代對現狀的不滿與不安，並提出政策建言」。

長島說，「政府及執政黨應認真面對，努力實現其中的一部分。當務之急是減輕年輕世代的稅負、社會保險金負擔及學貸償還壓力」。

在30多歲民眾支持率被令和新選組超車的政黨不光是自民黨，連最大在野黨立憲民主黨也面臨同樣狀況。立憲民主黨去年11月在30多歲民眾支持率為11.4%，但到今年2月只剩1.5%。

透過 Google News 追蹤中央社

令和新選組幹事長高井崇志受訪談到在30多歲民眾支持率大幅成長時說，「我想應該是網路的力量及我們始終主張廢止消費稅」。

另外，高井說，令和新選組代表（黨主席）山本太郎勤走各地跟支持者舉行「談話會」，及積極推動抗議活動，也是在年輕族群支持率成長的因素之一。（譯者：黃名璽）1140226