加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
自由之家：全球自由度連19年下滑 台灣94分亞洲第2
首頁 / 國際

泰國巴士翻覆18人死亡 總理指示調查是否違規

2025/2/26 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）今天凌晨1輛巴士在泰國中部巴真府的公路上翻覆，造成18人死亡和30多人輕重傷。總理貝東塔對此表達哀悼之意，並表示若巴士有違規使用的情況，政府會採取法律行動。

綜合泰媒報導，3輛載著200人的巴士從泰國東北的汶干府（Bueng Kan）出發要前往羅勇府（Rayong），這是一個由巴真府的一個區公所主辦的社區5天學習旅遊團，主題是學習社區的廢棄物處理。

今天凌晨3時20分左右，3輛巴士中的其中1輛意外在泰國中部巴真府（Prachin Buri）的公路上翻覆，司機在下坡路段無法控制車輛導致車輛翻出公路的邊坡，這起意外造成18人死亡和30多人輕重傷。

這18人中有17人當場死亡，1人到醫院後急救不治被宣告死亡。警方正在調查意外的原因。

總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體X發文表示哀悼之意，並表示她已指示交通部調查事故原因。她指出，如果發現出事的巴士不符合操作規範和標準，政府將會採取法律行動。她也指示對其他巴士進行安全檢查，符合規定後才能上路，避免再發生類似的意外。

google news透過 Google News追蹤中央社

巴士上的其中一名乘客表示，車裡大部分的人都是互相認識的鄰居，當車輛翻覆時，大部分的人都被往不同方向甩出去。

泰國巴士出意外時有所聞，去年10月就發生震驚全泰國的巴士意外，1輛載著44名來自烏泰他尼府（Uthai Thani）師生進行校外教學之旅的巴士，在巴吞他尼府（Pathum Thani）的公路上因為撞上路邊護欄而起火燃燒，造成23人死亡，其中有20名孩童。（編輯：高照芬）1140226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：