與那國島身處台海緊張局勢前線 居民面臨壓力

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（中央社與那國島26日綜合外電報導）日本與那國島以自然風光聞名，如今成為台海緊張局勢前線。隨著共軍在台灣周邊活動日益頻繁，島上開始加強軍事部署，支持者認為駐軍能保障安全，反對者則擔憂戰爭風險。

美聯社報導，與那國島是位於日本最西端的小島，島上沒有連鎖便利商店，大自然愛好者可以和雙髻鯊一同潛水，或欣賞體型嬌小的與那國馬在山丘上吃草。

但現在樹木繁茂的山地上設有雷達站，南部的牧場被日本陸上自衛隊的與那國駐屯地取代，日本及其盟友美國在此舉行聯合軍演，並計劃部署新飛彈部隊、擴建小型機場及港口。

這些軍事建設鞏固了與那國島在可能爆發的台海衝突中做為前線的地位。

隨著島上人口減少，軍事化的感覺尤為明顯。目前當地居民不到1500人，支持者表示，新進駐的自衛隊員有助於維護島上安全、振興經濟；反對者則表示，軍事建設正在破壞環境，使島嶼經濟依賴軍事，甚至可能招致攻擊。

與那國島距離台灣僅110公里，而中國近來在台灣周圍加強軍事活動。由於擔憂衝突爆發，日本調整戰略，將部隊移防西南諸島，並加速前線防禦建設與支出。

與那國島和鄰近的石垣島及宮古島都已部署愛國者三型防空飛彈（PAC-3）。

與那國島居民發現自己身處地緣政治緊張局勢中心。日本政府近期計劃部署更多飛彈，甚至可能包括長程飛彈，引起人們對島嶼未來的不安，即使是當初支持駐軍的人也不例外。

與那國人狩野（Kano，暫譯）回憶，官員和居民曾經希望透過與台灣的商業交流改善經濟與環境，例如在兩地間開通直航渡輪。但這項計畫因駐軍方案更容易獲得政府補貼和保護而被擱置。

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對台海戰爭的恐懼，也讓與那國島居民回想起沖繩戰役的慘痛歷史。商店老闆上野（Ueno，暫譯）表示：「身處這個問題的中心，對居民來說壓力很大。我不希望人們想像這座美麗的島嶼成為戰場。」

與那國町長系數健一表示，為了避免這種情況發生，與那國島需要加強防禦。他支持進行軍事建設，幾十年來一直為當地部署更多部隊而奔走。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140226